El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido en defensa de su entorno familiar directo, concretamente de su hermano, reivindicando su trayectoria profesional de su cargo político. Sánchez ha insistido en que su hermano ha dedicado toda su vida a trabajar y a formarse, rechazando que se les juzgue únicamente por su vínculo de parentesco con él.

En particular, el jefe del Ejecutivo ha detallado el currículum de su hermano, David Sánchez, destacando su licenciatura en Económicas por ICADE y sus estudios de composición y dirección de orquesta en Rusia. Asimismo, ha subrayado su dominio de múltiples idiomas y su trayectoria impecable para incidir en su integridad profesional.

Por último, el líder socialista ha defendido firmemente su derecho a recurrir cualquier resolución judicial que considere injusta. Sánchez ha manifestado su total confianza en las instancias judiciales y ha reafirmado su apoyo incondicional a su familia ante lo que considera una campaña de desprestigio.