Ceuta, colapsada tras la sentencia del Supremo: "En semana y media han entrado más de 1.800 inmigrantes ilegales"

La reciente sentencia del Tribunal Supremo que impide las devoluciones en caliente ha provocado, según el analista político experto en inmigración Rubén Pulido, un fuerte aumento de las entradas irregulares tanto en Ceuta como en Melilla. Durante una entrevista en La Noche de Cuesta, el experto ha asegurado que la situación en la ciudad autónoma "no tiene precedentes" desde la crisis migratoria de mayo de 2021 y ha reclamado medidas por parte del Ministerio del Interior.

Según una información publicada este martes en El Confidencial, más de 1.200 inmigrantes irregulares han entrado en Ceuta en apenas ocho días, provocando el colapso de los centros de acogida. En ese contexto, Pulido explicó que la cifra ya se ha quedado desfasada.

"Cada cifra que arrojemos se queda corta"

El analista ha afirmado que "en poco más de semana y media han entrado en Ceuta más de 1.800 inmigrantes ilegales" y ha detallado que cerca de 900 se encuentran en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), cuya capacidad máxima es de 512 plazas, mientras que el resto permanece acampado en los alrededores o deambula por la ciudad.

Además, ha asegurado que, con los datos acumulados en lo que va de año, ya han accedido a Ceuta "más de 4.500 inmigrantes ilegales", una cifra que, según ha indicado, supone "un incremento del 200%" respecto al mismo periodo de 2025. "La presión migratoria en estos momentos en Ceuta se está multiplicando por tres", sostuvo.

Pulido ha precisado que estas cifras serán consolidadas próximamente por el Ministerio del Interior, aunque ha advertido de que el ritmo de llegadas obliga a actualizarlas prácticamente a diario.

La sentencia del Supremo

Preguntado por el origen de este aumento de entradas, el experto ha señalado directamente a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que, según ha explicado, impide efectuar devoluciones en caliente de los inmigrantes que acceden a nado a la ciudad autónoma.

Según ha relatado, existen casos en los que embarcaciones salen desde Castillejos y los inmigrantes se lanzan al mar antes de llegar a Ceuta para alcanzar la costa a nado. Una vez pisan territorio español, ha explicado, "no se puede efectuar ningún tipo de devolución en caliente" y, además, solicitan asilo para paralizar el procedimiento de devolución.

Pulido ha añadido que, según le han trasladado agentes de la Guardia Civil, las autoridades marroquíes atribuyen la situación a la legislación española, aunque también ha asegurado que "ellos tampoco están haciendo nada por contener todo esto" alegando falta de recursos.

Asimismo, ha advertido de que la Guardia Civil en Ceuta también atraviesa una situación límite. "Están cansados, están agotados y no pueden gestionar la situación eficientemente en estos momentos", ha afirmado.

Melilla vive una situación similar

El analista ha sostenido que el foco informativo sobre Ceuta está ocultando lo que ocurre en Melilla, donde, según ha explicado, también se está produciendo un incremento de entradas a raíz de la misma sentencia.

Ha indicado que entre el 1 y el 20 de julio se registraba una media de dos entradas diarias, mientras que entre el 21 y el 24 de julio esa cifra ascendió a 17 al día. Según ha explicado, la mayoría accede a nado por la zona de los espigones de Beni Enzar hasta Melilla la Vieja y, una vez en territorio español, acude a dependencias oficiales para solicitar asilo.

Pulido ha asegurado además que la Comisaría de la Policía Nacional de Melilla ya ha remitido una nota informativa a instancias superiores para alertar de este nuevo modus operandi y ha reclamado que el Ministerio del Interior refuerce los efectivos y adopte medidas políticas para contener la situación.