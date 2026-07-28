El último pretexto de Sánchez para atacar a Díaz Ayuso

La oleada de incendios que ha afectado a la Comunidad de Madrid y obligado al Gobierno a decretar la situación de emergencia nacional debería ser motivo suficiente para dejar a un lado la permanente campaña de odio político y personal contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. El carácter carroñero de la izquierda y su absoluta falta de escrúpulos, sin embargo, han convertido la desgracia de los incendios en un ariete para tratar de socavar a la presidenta madrileña de la manera más sucia, como estamos viendo a diario desde las instituciones y los medios progubernamentales.

El presidente del Gobierno debería dar ejemplo de mesura al referirse a la presidenta de una Comunidad Autónoma y no dejarse llevar por su vesania contra una política por el hecho de haber machacado al PSOE en su territorio hasta dejarlo hecho en un guiñapo. Las instituciones deberían quedar al margen de estas campañas de acoso contra el adversario, pero la lealtad política y la altura democrática son conceptos ajenos al sanchismo, como sabe bien cualquiera que vea lo que vomitan en público diariamente personajes como Óscar Puente.

El último ataque de Sánchez contra la presidenta de Madrid se ha producido en el contexto del anuncio de los llamados refugios climáticos, una red de espacios habilitados por el Gobierno para combatir el calor extremo en los meses de verano. En el acto destinado a dar a conocer esta iniciativa, el presidente aprovechó para cargar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que acusó de no proteger a los hijos de los madrileños de los efectos del calor. Sánchez conoce bien las tragaderas y el fanatismo de sus votantes, por eso se atreve a señalar a Díaz Ayuso, como si la presidenta madrileña fuera la culpable de los efectos del calor en los seres humanos o de que las temperaturas suban por encima de lo habitual cuando se produce una ola de calor.

En plena emergencia nacional por la oleada de incendios, con decenas de localidades evacuadas y miles de personas durmiendo en albergues para huir del fuego, el presidente del Gobierno dedica su tiempo a tratar de zaherir a la política señalada por la izquierda como el principal enemigo a batir. Es probable, sin embargo, que estas campañas de deshumanización de la presidenta madrileña se vuelvan en contra de quienes las impulsan, como ha ocurrido en las últimas citas con las urnas. Pero los batacazos electorales que el sanchismo acumula en Madrid, y los que se adivinan en el futuro, no serán suficientes para dar cuenta del desprecio que la gran mayoría de los madrileños sienten por este Gobierno fracasado y sumido en el rencor.