Óscar Puente ejerce de matón de Sánchez con los incendios para tapar la falta de gestión del Gobierno

La respuesta del Ejecutivo ante la ola de incendios que asola el país vuelve a evidenciar una calculada distribución de papeles. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitaba este lunes el puesto de mando avanzado en Vall de Uxó (Castellón) —donde un incendio obligó a desalojar a 16.000 personas— para pedir "precaución" e insistir en un marco de "unidad" tras ser recibido con insultos y gritos de "¡traidor!" por parte de los vecinos, el ministro de Transportes, Óscar Puente, asumía gustoso el choque político directo.

Con el núcleo duro de Moncloa descompuesto por el desgaste y los escándalos judiciales de figuras como José Luis Ábalos, Santos Cerdán o María Jesús Montero, el ministro vuelve a actuar como artefacto para ocupar ese vacío, marcar perfil propio y desviar la atención de la pésima gestión del Gobierno.

A través de un extenso vídeo de casi nueve minutos y una concatenación de publicaciones en su red social favorita, X, el titular de Transportes ha dejado claro que no piensa conceder tregua alguna mientras las hectáreas continúan ardiendo. Lejos de apelar a la responsabilidad institucional o mostrar empatía con los ciudadanos afectados, Puente cuestiona abiertamente la gestión de las administraciones dirigidas por el Partido Popular.

Una reflexiones sobre el tema de los incendios, sobre lo de ir todos a una y sobre cuándo tocan o no según qué debates políticos. pic.twitter.com/xdsxqs8bgh — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 27, 2026

En sus intervenciones, el ministro vincula la gravedad de la situación con las políticas ambientales y territoriales de los populares, llegando a asegurar que "detrás de este drama que vivimos cada verano están sus políticas". Para el responsable de Transportes, posponer el choque ideológico durante las labores de extinción no es una muestra de responsabilidad, sino una excusa para eludir las culpas.

La UME como arma arrojadiza

El ataque contra los gobiernos regionales se ha centrado en el uso de los medios estatales y la política tributaria. En un momento de extrema gravedad en el que comunidades como Madrid, Castilla y León o Castilla-La Mancha sufren fuegos incontrolados —lo que ha llevado a Isabel Díaz Ayuso a solicitar la activación del nivel 3 de emergencia nacional—, el ministro ha arremetido contra la petición de auxilio calificándola de oportunismo fiscal.

En sus perfiles públicos, Puente asevera que "la UME se ha convertido ya en el servicio de extinción de incendios de todas las comunidades autónomas", acusando a las autonomías del PP de reducir impuestos mientras dependen del Estado para "resolver la papeleta". Una postura que choca con las previas exigencias del propio Gobierno central, que recriminó en su día a otras administraciones la tardanza en solicitar ayuda estatal en momentos de crisis y que ahora cuestiona la petición de auxilio unificado ante fuegos que rebasan los límites autonómicos. Asimismo, el ministro tira de hemeroteca reprochando a los populares que recurran a los militares cuando en el pasado criticaban "no conviertan a nuestros militares en bomberos".

Puente argumenta su derecho a intervenir en el debate apelando al impacto directo que el fuego genera en las infraestructuras de su departamento. Las interrupciones en el servicio ferroviario y las continuas incidencias en Renfe le sirven de paraguas para sostener que la crisis le concierne de lleno en el ejercicio de sus funciones.

Para el ministro, aplazar la discusión política durante las tareas de extinción resulta inviable, afirmando que pretenderlo equivale a defender que "no se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo". Asimismo, resta efectividad a la propuesta de su propio presidente sobre un gran acuerdo climático, al tildar de "una ingenuidad insoportable" buscar el entendimiento con una formación que, según su criterio, "no pacta ni para recibir dinero".