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Pedro Sánchez comparece para hacer balance del curso político, en directo
El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez
, mantiene su tradicional cierre del curso político con una rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa.
28/7/2026 - 11:46
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