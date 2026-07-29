Es el tiempo del tirano

Sánchez anunció el martes pasado que no adelantará las elecciones generales. Feijóo nada dijo que no fuera sabido; o sea, tragó con el anuncio. Feijóo está a gusto en la oposición. Espera que le llegue el Gobierno de España sin desgastarse. El poder del PP es inmenso en todos los ámbitos de la Administración del Estado; sin embargo, no lo utiliza nada más que para esperar. El régimen sanchista podría perpetuarse en el poder con la colaboración del PP, pues los populares parecen cómodos criticando con la boca chica al Gobierno, pero sin actuar conforme al poder que ostenta especialmente en las instituciones autonómicas y locales. Todo dependerá del "uso del tiempo" que hagan esos dos partidos en los próximos meses. Es obvio que Sánchez va por delante de todos. Gestiona los ritmos institucionales y mediáticos para consolidarse en el poder como un tirano, o sea, no le importa perder las elecciones, gobernar con los golpistas catalanes y exterroristas vascos y, por supuesto, no busca legitimación en el ejercicio del poder.

A Sánchez solo le preocupa la gestión del tiempo. El tiempo es su principal herramienta. Lo controla a su gusto y con el consentimiento de los separatistas. Todos juntos deciden cuándo actuar, cuándo retrasar decisiones y cuándo acelerar acontecimientos. Normaliza cualquier medida por demencial que sea para la Nación utilizando el tiempo a su placer, por ejemplo, la nacionalización de los "nietos" —en realidad, los bisnietos— de los desterrados de la Guerra Civil para alterar el censo electoral. Con el manejo perverso del tiempo cualquier barbaridad de los socialistas y separatistas se vuelve habitual. Es la lógica de la permanencia: el objetivo principal no es tanto imponer una ideología concreta como asegurar la continuidad en el poder. El tiempo se ha convertido en el recurso político fundamental: sobrevivir a cada crisis hasta que la siguiente ocupe su lugar. El "uso del tiempo" ha hecho fracasar lo poco de democracia que quedaba en España. Gracias al perfecto uso del tiempo se mantiene en el poder sin legitimidad para ejercerlo y, lo que es peor, está deslegitimando a la oposición, o sea, a la alternativa de poder. La cosa, pues, está cruda para quienes creen que esto acabará en un año…

En este escenario crítico todo irá a peor. Nadie puede asegurar si convocará o no elecciones, o hará una trampa para seguir en el poder. Todo es posible cuando el país está desgobernado de modo tiránico. Por lo tanto, no tengo mucho que decir sobre los cambios políticos que se avecinan, pero estoy convencido de que asistiremos a acontecimientos dramáticos. De hecho ya estamos viviendo en vilo. Todos dependemos de Sánchez. Ha convocado a la prensa para decirles que no convocará elecciones. Así lleva tres años y pico, mientras España se descompone por todas partes. La prensa traga y los políticos profesionales se largan de vacaciones. Ya veremos qué pasa en septiembre, dicen los más listos. Nada pasará a la vuelta del verano, excepto que iremos a peor. Mientras tanto, España seguirá ardiendo por falta de previsión y gestión del Gobierno de Sánchez. ¡Ah, se me olvidaba, en las fiestas de los pueblos se entonarán cánticos contra Pedro Sánchez…, mientras Feijóo seguirá gimoteando porque el tirano no convoca elecciones! Desahogos para canalizar la "cólera del español sentado". Nada.

Entre alborotos de fiesta y lloros ridículos, España está política e intelectualmente en vías de extinción. España hoy es un horrible mejunje de bandidos y ladrones, de una casta política al margen de los deseos ciudadanos, pero los aparatos ideológicos del sanchismo siguen fuertes. La mayoría sanchista en el Congreso ha inutilizado al PP. Ha conseguido que este partido no pase de ser una obtusa y acomodada oposición. ¿Para qué queremos a un PP incapaz de movilizar a la sociedad y sin atreverse a montar una moción de censura? El PP es solo una pieza para sustentar al sanchismo. Nadie especule sobre los años que lleva el tirano en La Moncloa. Tampoco se hagan ilusiones con el "queda un año", para celebrar elecciones. Quizá las convoque en septiembre o quizá no las convoque jamás. Pase lo que pase el tirano no convocará unas elecciones libres y limpias. El sistema político, social e ideológico lo protege. Esa es la triste realidad.