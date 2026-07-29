Begoña Gómez cambia de abogado: despide a Antonio Camacho y ficha al penalista Jaime Campaner

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido dar un giro radical a su estrategia de defensa de cara al inminente proceso en los tribunales. Para el histórico juicio con jurado popular al que tendrá que someterse, la investigada ha sustituido al exministro socialista Antonio Camacho por el prestigioso penalista mallorquín Jaime Campaner, según han confirmado fuentes de la Moncloa a Libertad Digital. El relevo de la representación ya ha sido comunicado formalmente al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Según estas fuentes, la sustitución del letrado defensor ha sido de común acuerdo. De hecho, se han encargado de expresar la "gratitud" que tendría la esposa del líder socialista hacia el exministro del PSOE por "su trabajo realizado durante estos años, su rigor profesional y su entrega en la defensa de sus intereses en un proceso complejo y difícil en el que su buen trabajo ha sido fundamental".

Campaner, considerado un especialista de primer nivel en el ámbito del derecho penal económico, es conocido en el sector por su gran solvencia técnica en causas de enorme complejidad. De hecho, tal y como recoge el diario digital eldiario.es , este letrado cuenta con una dilatada experiencia en la defensa de clientes ante tribunales de jurado. Su perfil, marcadamente técnico e independiente, contrasta con el de Camacho, cuya trayectoria profesional ha estado tradicionalmente más vinculada a la órbita de los gobiernos del PSOE.

La decisión de cambiar de letrado se ha precipitado después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara que Gómez deberá sentarse finalmente en el banquillo por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, relacionados con la cátedra extraordinaria que codirigía en la Universidad Complutense. Aunque la anterior defensa liderada por Camacho consiguió descartar provisionalmente los cargos de apropiación indebida y corrupción en los negocios, el mantenimiento de la acusación por malversación obliga a la investigada a enfrentarse a un jurado popular, un escenario que requiere de especialistas muy curtidos en la persuasión de ciudadanos legos en derecho.

Nada más asumir el encargo de la defensa, el nuevo abogado ha comenzado a marcar distancias con los plazos impuestos en la instrucción. Campaner ha presentado de inmediato un escrito solicitando una ampliación del plazo de 5 a 15 días para poder formalizar el escrito de descargo, alegando la necesidad de examinar la ingente documentación acumulada en la causa. En dicho documento, el penalista ha recordado al magistrado Juan Carlos Peinado que el mes de agosto es período inhábil a efectos procesales, por lo que exige que no se menoscabe el derecho constitucional de defensa de su patrocinada por las prisas de las acusaciones populares.