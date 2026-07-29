Begoña Gómez cambia de abogado: despide a Antonio Camacho y ficha al penalista Jaime Campaner

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido dar un giro radical a su estrategia de defensa de cara al inminente proceso en los tribunales. Para el histórico juicio con jurado popular al que tendrá que someterse, la investigada ha sustituido al exministro socialista Antonio Camacho por el prestigioso penalista mallorquín Jaime Campaner, según han confirmado fuentes de la Moncloa a Libertad Digital. El relevo de la representación ya ha sido comunicado formalmente al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Según estas fuentes, la sustitución del letrado defensor ha sido de común acuerdo. De hecho, se han encargado de expresar la "gratitud" que tendría la esposa del líder socialista hacia el exministro del PSOE por "su trabajo realizado durante estos años, su rigor profesional y su entrega en la defensa de sus intereses en un proceso complejo y difícil en el que su buen trabajo ha sido fundamental".

Campaner, considerado un especialista de primer nivel en el ámbito del derecho penal económico, es conocido en el sector por su gran solvencia técnica en causas de enorme complejidad. El letrado mantiene un perfil de experto penalista y procesalista, en tanto en cuanto ha conseguido el archivo de varios procesos de perfil mediático por errores judiciales. Sin embargo, por la etapa procesal en la que se encuentra Gómez, parece que la esposa del presidente del Gobierno lo ha contratado por su amplia experiencia en juicios con jurado popular.

Se trata de un perfil que no tenía Camacho, ya que, como ya aseguraron hace meses fuentes jurídicas a Libertad Digital, no era el mejor perfil para enfrentarse a un jurado popular, ya que sus dotes oratorias no están a la altura de sus dotes procesales y debido a que su mediaticidad tras haber sido ministro podía generar animadversión a los integrantes del jurado. Por el contrario, Campaner es marcadamente técnico e independiente, totalmente alejado de la idea de abogado del PSOE, ya que este ha trabajado con políticos de varios partidos.

La decisión de cambiar de letrado se ha precipitado después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara que Gómez deberá sentarse finalmente en el banquillo por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, relacionados con la cátedra extraordinaria que codirigía en la Universidad Complutense. Aunque la anterior defensa liderada por Camacho consiguió descartar provisionalmente los cargos de apropiación indebida y corrupción en los negocios, el mantenimiento de la acusación por malversación obliga a la investigada a enfrentarse a un jurado popular, un escenario que requiere de especialistas muy curtidos en la persuasión de ciudadanos legos en derecho.

Nada más asumir el encargo de la defensa, el nuevo abogado ha comenzado a marcar distancias con los plazos impuestos en la instrucción. Campaner ha presentado de inmediato un escrito solicitando una ampliación del plazo de 5 a 15 días para poder formalizar el escrito de descargo, alegando la necesidad de examinar la ingente documentación acumulada en la causa. En dicho documento, el penalista ha recordado al magistrado Juan Carlos Peinado que el mes de agosto es período inhábil a efectos procesales, por lo que exige que no se menoscabe el derecho constitucional de defensa de su patrocinada por las prisas de las acusaciones populares.

Pide un retraso de diez días

El nuevo letrado ya ha enviado un escrito al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid en el que se hace cargo de la causa y pide un plazo de diez días más para poder realizar un escrito de defensa de cara al juicio oral: "Que me veo en la necesidad de interesar una ampliación de diez días hábiles para la formulación del escrito de conclusiones provisionales". El letrado considera la ampliación solicitada "imprescindible para garantizar, asimismo, el más genérico derecho fundamental a la defensa (artículo 24.2 CE), toda vez que el considerable volumen de las presentes actuaciones y la complejidad de los hechos objeto de acusación así lo exigen".