Pedro Sánchez y su resistencia a la realidad

La comparecencia del presidente del Gobierno para hacer balance del curso político es buena muestra de hasta qué punto Pedro Sánchez ha perdido el sentido de la realidad o de hasta qué punto está decidido a que la perdamos el resto de los españoles: Para empezar, y haciendo caso omiso al hecho de que lleva más de un centenar de votaciones perdidas en el Congreso y de que no ha sido capaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado en todo lo que llevamos de legislatura, un Sánchez triunfalista ha dejado clara su intención de agotar la legislatura al afirmar que "queda un año para culminar las reformas", para "seguir avanzando" en una "España que tiene un camino propio".

No contento con lo anterior, Sánchez ha tenido la colosal desfachatez de afirmar que las familias españolas son más ricas y de vanagloriarse de los buenos efectos de la Ley de Vivienda. Si para afirmar lo primero ha tenido que manipular o, cuanto menos, tergiversar estadísticas que oculten el hecho de que los salarios reales en España han retrocedido incluso desde el año 1995, para lo segundo simplemente ha hecho caso omiso de todas las estadísticas que coinciden en advertir cómo se ha encarecido tanto la compra como el alquiler de la vivienda en España constituyendo uno de los mayores -sino el mayor- fracaso de este gobierno.

Ha habido, sin embargo, un momento en el que Sánchez ha abandonado el triunfalismo para dar paso a una impostada ternura que, no obstante, sigue delatando al inmenso caradura que preside el Gobierno. Y es que, ante el hecho de la condena a su hermano David Sánchez, sobre José Luis Rodríguez Zapatero y sobre la confirmación del procesamiento de su mujer, Begoña Gómez., Sánchez, además de confiar en su absolución en instancias superiores, ha pedido que "no los deshumanicemos": "Evidentemente son mi mujer y mi hermano, pero son Begoña y David". A este respecto, sólo cabe decir que todos los humanos, tanto los más honrados como los más golfos, tienen nombre de pila, pero que dirigirnos a ellos con ese tono familiar no cambia, ni a mejor ni a peor, la naturaleza de lo que son. Y el hecho es que ni "Begoña" ni "David" han sido juzgados "por no renunciar a una carrera profesional por el hecho de ser pareja o hermano" del presidente, tal y como claramente ha insinuado Sánchez, sino por el hecho de querer hacer carrera profesional gracias a serlo.

Mención aparte merece el hecho de que el presidente del gobierno no haya hecho mención de otros procesados y condenados como sus ex manos derechas Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García o el ex fiscal general del Estado por mucho que sean protagonistas indiscutibles de este último curso político, en el hay más de 130 procesados por corrupción.

Lo que es evidente es que Sánchez vive instalado en una "realidad paralela" a la que sirve el CIS de Tezanos, que sitúa al PSOE al frente de las encuestas en contradicción con todos los sondeos publicados en nuestro país. Una ficción que Sánchez cree poder hacer realidad de aquí al 2027 mediante la ingeniería electoral que supone la Ley de Nietos y que explica que Sánchez haya hecho un llamamiento a que "se asuman los resultados electorales" cuando se celebren lo comicios.

Aun así, está por ver que esa artera maniobra con electores extranjeros que ni viven, ni trabajan ni tributan en España logre torcer el brazo a una inmensa mayoría de españoles que consideran el triunfal balance que ha hecho Pedro Sánchez de este curso político como un insulto a su inteligencia.