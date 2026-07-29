Socialistas de sexta generación

La estrategia de Pedro Sánchez consiste en enfrentar a los votantes de izquierdas a la realidad de unas autonomías controladas por la derecha. No basta que gobierne el PP, sino que ha de hacerlo con Vox. Y, cuántas más autonomías estén en manos de la caverna, mejor. Por eso, envía a los comicios autonómicos a los peores candidatos, apoya las menos ingeniosas campañas y da votos a Vox irritando al elector de derechas con políticas de extrema izquierda.

La mejor forma de evidenciar la incompetencia de la derecha es obligar a las comunidades gobernadas por ella, que son casi todas, a enfrentar tragedias que sean más o menos de su competencia. En Valencia, Teresa Ribera negó las reformas del barranco del Pollo y ocurrió lo que ocurrió. ¿De quién fue la culpa? Naturalmente, del presidente de Valencia, tachado de asesino. Durante la temporada de incendios de 2025, Óscar Puente insultó a Mañueco por no ser capaz de controlar los de Castilla y León, sin que nadie afeara al Gobierno la insuficiencia de medios para atajar los fuegos. Cuando descarriló un tren en Córdoba provocando la muerte de más de cuarenta pasajeros, otra vez Puente echó la culpa a Bonilla por el retraso de los servicios de emergencia, como si el Gobierno no fuera directamente culpable por la falta de mantenimiento de las vías. Llegaron miles de inmigrantes a Canarias y el Gobierno se limitó a repartir el problema con el resto de comunidades autónomas, dejando fuera a Cataluña. Luego prometió la regularización de todos para propiciar que vengan más. Todo lo cual permite culpar a Canarias de no saber asumir el reto y a las demás de no ser solidarias y no saber gestionar la inmigración.

Llega el verano de 2026 con un grave incendio en Madrid (¡por fin Ayuso!) y el delegado del Gobierno pide que la solicitud de ayuda se la mande sellada, compulsada y por triplicado. Los dos Óscares salen a atacar a la presidenta echándole en cara que faltan medios porque sus impuestos no son lo suficientemente altos. Y el presidente, con voz de Mariquita Pérez, reclama al PP un gran pacto de emergencia climática sin explicar qué haría con ese acuerdo que no pueda hoy hacer sin él. Naturalmente, se trata de culpar al PP de no querer negociar.

Sánchez y su Gobierno no han provocado las desgracias, pero las han facilitado para que, con su falta de inversiones, se ponga en evidencia la carencia de medios de las Comunidades, prueba evidente de su mal gobierno. Así tratan de convencer al electorado de la conveniencia de que, al menos en Moncloa, haya un socialista que palie las deficiencias de la gestión autonómica. ¿Cuánto de todo esto es mera incompetencia y cuánto negligencia culpable? Hay mucho de las dos cosas.

Aun así, las Comunidades Autónomas, incluida la de Madrid, si bien no tienen la responsabilidad que les atribuye el Gobierno, podrían haber hecho más. Tendrían que haber legislado para permitir que los montes se limpien y los barrancos se encaucen, además de adquirir más medios con los que combatir las desgracias que la inoperancia del Gobierno agrava. Y luego, ad calendas graecas, que venga el Constitucional a decir que se han invadido competencias y a ver cómo hace para derruir las obras hidráulicas y que vuelvan a crecer los yerbajos. Unos son socialistas de sexta generación y los otros son tontos de primera.