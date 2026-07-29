Pol Pot vive y es profe en Barcelona

Cataluña acaba de verse expulsada del Informe PISA por haber ocultado a una cuarta parte de sus alumnos en los exámenes, cuando la OCDE tolera un cinco por ciento de exentos, como máximo. La Generalitat ha despachado el bochorno apelando a un "error técnico aislado". Pero el economista Miquel Puig, que no es precisamente sospechoso de españolismo, ha tenido la honestidad de llamarlo por su nombre: colapso sistémico. El sistema, dijo, ya ni es capaz de reunir suficientes alumnos en condiciones de examinarse. Y los colapsos sistémicos, a diferencia de los errores de bulto, no se subsanan con el preceptivo comunicado de prensa y el no menos rutinario anuncio de que van a tomarse medidas.

Aunque conviene matizar ese diagnóstico, porque el apocalipsis respeta ciertos barrios. Así, el descalabro educativo catalán parece exclusivamente público. En la concertada y en la privada, curiosamente, no colapsa nada. La estructura sociolingüística de Cataluña lleva más de un siglo siendo la misma: los muy ricos y las clases populares hablan en castellano; el catalán predomina, amén de entre los campesinos, en la clase media urbana, esa que puede permitirse elegir colegio. Lo nuevo, lo que ha roto el equilibrio, es que ahora Cataluña alberga a personas de ciento setenta nacionalidades distintas, y casi todas ellas aprenden la lengua que oyen en la calle: el castellano. No obstante lo cual, un aula de primaria en cualquier barrio popular de Barcelona ya se asemeja a un pleno ordinario de la Asamblea General de la ONU, solo que sin traductores.

Pero el colapso no es lingüístico ni pedagógico: su naturaleza resulta ser esencialmente ideológica. Al cabo, ese desastre de tintes tercermundistas no es más que el precio de sostener, contra toda lógica elemental, una inmersión monolingüe diseñada para la Cataluña que ya no existe. Tratar de esconder al veintitrés por ciento de los alumnos bajo la alfombra fue el único modo de intentar que el experimento demencial pudiera seguir pareciendo un éxito ante Europa. Todo sea por lealtad al dogma sagrado. Pol Pot no murió en Camboya. Vive y es profesor en Barcelona.