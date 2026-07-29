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Política

Nueva huelga en Renfe por "deficiencias de los sistemas de climatización"

Los viajeros sufrirán nuevos paros en los trenes estatales debido a las averías del aire acondicionado que el Ministerio no logra resolver.

Libertad Digital
Los viajeros sufrirán nuevos paros en los trenes estatales debido a las averías del aire acondicionado que el Ministerio no logra resolver.
Trenes de alta velocidad y de cercanías en sus andenes en la estación de tren de Atocha. | Alamy

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido los servicios mínimos que deberán operar durante la nueva jornada de paros convocada en solitario por el Sindicato Ferroviario en el operador público para el próximo viernes, 31 de julio.

Según ha informado la propia compañía, la resolución gubernamental ha fijado unos servicios mínimos del 73% para los trenes de Alta Velocidad y convoyes de Larga Distancia. Por su parte, las conexiones de Media Distancia contarán con un 65% de circulaciones garantizadas por el Estado, mientras que el servicio de Cercanías verá protegidas el 75% de sus frecuencias durante las franjas de mayor afluencia, conocidas como horas punta, un porcentaje que se reduce al 50% durante el resto del día.

La tercera jornada

El origen de esta tercera jornada de conflictividad laboral, a la que están convocados los colectivos de intervención y conducción de Renfe Viajeros a escala nacional, reside en las quejas expuestas por el Sindicato Ferroviario. La organización protesta por "la peligrosa situación" que asegura que se experimenta actualmente a bordo de los trenes debido a diversas "deficiencias de los sistemas de climatización".

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En las otras dos jornadas de huelga organizadas por este mismo sindicato durante el último mes, el seguimiento por parte de los profesionales apenas fue del 1,8% y del 2,1%. Este ínfimo nivel de participación permitió que el servicio operara con práctica normalidad.

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