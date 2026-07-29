Quién es Jaime Campaner, el abogado que asume la difícil defensa de Begoña Gómez

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido dar un giro radical a su estrategia de defensa de cara al inminente proceso en los tribunales. Para el histórico juicio con jurado popular al que tendrá que someterse, la investigada ha sustituido al exministro socialista Antonio Camacho por el prestigioso penalista mallorquín Jaime Campaner. El relevo de la representación ya ha sido comunicado formalmente al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Jaime Campaner se ha convertido en el nuevo abogado de Begoña Gómez en la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado, relevando al exministro Antonio Camacho. Su incorporación al procedimiento, en julio de 2026, sitúa de nuevo en el foco a uno de los penalistas españoles con una trayectoria más notable en Derecho Penal Económico y en asuntos de alta repercusión mediática.

Mallorquín, Campaner es socio director de Campaner Law, profesor universitario y doctor en Derecho Procesal. A sus 43 años se ha labrado una reputación como especialista en procedimientos complejos relacionados con delitos económicos, blanqueo de capitales, fraude fiscal, delitos societarios y extradiciones internacionales.

Buena parte de su notoriedad pública llegó con el caso Nóos, donde ejerció la defensa de Salvador Trinxet, asesor fiscal vinculado a la estructura societaria de Diego Torres e Iñaki Urdangarin y acusado de diseñar parte del entramado internacional de la trama. El procedimiento le situó entre los abogados penalistas de referencia en España.

Posteriormente ha asumido la defensa de clientes de gran perfil nacional e internacional, entre ellos, Nadine Heredia, esposa del expresidente peruano Ollanta Humala, en procedimientos relacionados con presunto blanqueo de capitales y corrupción; Giovanni di Stefano, el abogado italiano-británico conocido por haber representado a Sadam Husein en un procedimiento de extradición; Calum Best, hijo del mítico futbolista George Best, en un proceso penal en España; además del FC Barcelona, al que ha asesorado y defendido en distintos asuntos de naturaleza penal económica, y el futbolista Rafa Mir, cuya defensa asumió en 2024 en la causa por una presunta agresión sexual.

El propio despacho define su actividad en seis grandes áreas: litigación penal, extradiciones y órdenes europeas de detención, recursos ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, programas de compliance para empresas, investigaciones internas y elaboración de dictámenes jurídicos.

Su formación académica

Campaner se licenció en Derecho en la Universidad de las Islas Baleares como número uno de su promoción y obtuvo el premio extraordinario de licenciatura. Posteriormente cursó un máster en Derecho Penal Económico Internacional en la Universidad de Granada y se doctoró en Derecho Procesal por la Universidad Complutense de Madrid, donde recibió el premio extraordinario de doctorado.

También ha realizado estancias de investigación en la Queen Mary University of London, la Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli y el Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, en Friburgo (Alemania).

Además de ejercer como abogado, es profesor titular de Universidad y da clase de Derecho Procesal Penal tanto en grado como en el máster de acceso a la abogacía. Habitualmente participa como formador de jueces y fiscales en cursos organizados por el Consejo General del Poder Judicial y el Centro de Estudios Jurídicos.

Sus otras facetas

En octubre de 2023 fue invitado por la American Bar Association —la mayor asociación profesional voluntaria de abogados de Estados Unidos y del mundo— como ponente en el Eleventh White Collar Crime Institute, dedicado a la delincuencia económica, donde participó en una mesa redonda sobre extradición.

Meses después, en marzo de 2024, fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación con apenas 41 años. También ha publicado diversas monografías especializadas sobre proceso penal y prueba ilícita, entre ellas La confesión precedida de la obtención inconstitucional de fuentes de prueba, Publicidad y secreto del proceso penal en la sociedad de la información y El derecho a una asistencia letrada eficaz en el proceso penal, publicada en 2025.

Más de 700 casos a los 35

En una entrevista concedida en 2018 a UNIR, cuando tenía 35 años, Campaner explicaba que ya había resuelto más de 700 procedimientos en apenas once años de ejercicio profesional.

En aquella conversación aseguraba que su vocación nació siendo niño, influido por las novelas y películas de juicios estadounidenses. "Desde niño me llamaba mucho la atención la profesión de abogado penalista. No me fascinaba la acción ni el fútbol, sino las novelas y películas norteamericanas relacionadas con los Tribunales de Justicia", explicaba.

En esa misma entrevista defendía uno de los principios que han marcado su trayectoria profesional: que en un Estado de Derecho la búsqueda de la verdad tiene como límite el respeto a los derechos fundamentales y que ninguna prueba obtenida vulnerando esos derechos debería tener validez en un proceso penal.