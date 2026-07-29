Sandra León denuncia "la gran estafa" de Sánchez: perdón a corruptos y zancadillas a la UCO

La periodista Sandra León ha señalado que el Gobierno ha aprovechado el último Consejo de Ministros antes del parón estival para aprobar una serie de medidas que, a su juicio, evidencian su forma de actuar ante los casos de corrupción.

Durante el editorial de La Noche de Cuesta, ha sostenido que, mientras la Justicia "depura responsabilidades al ritmo que buenamente puede", el Ejecutivo "sigue cometiendo tropelías e intentando que pasen inadvertidas", en referencia a los indultos concedidos y a una reforma que, según ha explicado, dificultará las investigaciones sobre presuntos testaferros y sociedades pantalla.

León ha recordado que la jornada ha estado marcada por las novedades del caso Zapatero y por la imputación del exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos, aunque ha centrado su análisis en las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros. A su juicio, esas medidas "ponen el broche de oro" al curso político que Pedro Sánchez dio por concluido un día antes desde La Moncloa.

El indulto a Laura Borràs

La periodista ha puesto el foco en el indulto parcial concedido a la expresidenta del Parlamento de Cataluña y exlíder de Junts, Laura Borràs. Según ha explicado, el Ejecutivo ha evitado que ingrese en prisión pese a haber sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a cuatro años, seis meses y un día de cárcel, trece años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros por prevaricación administrativa y falsedad documental.

León ha rechazado la defensa realizada por el ministro Óscar López, quien ha vinculado la política de indultos con la normalización de Cataluña tras el procés. "El Gobierno ahora nos pretende hacer creer que Laura Borràs fue condenada por el procés. Pero es que encima esto es mentira", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que los hechos por los que fue condenada se remontan a su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas, donde, según ha explicado, fraccionó hasta 18 contratos menores por un importe superior a 335.000 euros para adjudicarlos a un amigo. También ha subrayado que el Tribunal Supremo rechazó aplicar la amnistía al considerar que los hechos "no guardaban relación alguna con el proceso independentista", por lo que, en su opinión, se trata de "un caso de corrupción ordinaria".

La periodista también ha destacado que la Fiscalía se opuso al indulto al no apreciar arrepentimiento y tratarse de un delito de abuso de poder.

Las contradicciones de Sánchez y Yolanda Díaz

Durante el editorial, León ha recuperado unas declaraciones de Pedro Sánchez de 2014 en las que aseguraba que un político no debía indultar a otro político y defendía acabar con esa práctica. "Ahora él está en el Gobierno", ha señalado, antes de concluir que aquellas palabras "sirven a la perfección para demostrar la gran estafa de un presidente que nada permanentemente entre mentiras".

También ha recordado unas manifestaciones de Yolanda Díaz de febrero de 2025, cuando aseguró que los indultos "no deben ser acompasados con temas ligados, presuntamente, a la corrupción", precisamente al ser preguntada por el caso de Laura Borràs.

Otros dos indultos a condenados del entorno socialista

Sandra León ha subrayado que el de Borràs no ha sido el único indulto aprobado por el Ejecutivo. Ha recordado que el Consejo de Ministros también ha concedido medidas de gracia al exalcalde socialista de Linares, Juan Fernández Gutiérrez, condenado por malversar más de 125.000 euros en sobresueldos procedentes de las cuentas del Grupo Socialista, y a Natalio Grueso, exdirector de la Fundación Niemeyer, condenado por malversación y falsedad documental.

"Estos tres indultos no son hechos aislados, forman parte de un patrón. En la era sanchista la corrupción solo importa cuando al Partido Socialista le interesa". 🎙️ Sandra León en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/rBg9t7a2Xq — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) July 29, 2026

Para la periodista, estos tres indultos "no son hechos aislados", sino que "forman parte de un patrón", al que ha sumado la ley de amnistía para los condenados del procés y la revisión de las condenas de los ERE por parte del Tribunal Constitucional.

A su juicio, todo ello demuestra que "en la era sanchista la corrupción solo importa cuando al Partido Socialista le interesa".

Críticas a García-Page

León también se ha referido a las críticas expresadas por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha cuestionado la concesión de indultos a condenados por corrupción.

"Si Emiliano García-Page quisiera, mañana mismo podría apoyar una moción de censura para devolver la palabra a los ciudadanos". 🎙️ Sandra León en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/pcvk7jTPcl — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) July 29, 2026

Aunque ha valorado que existan voces discrepantes dentro del PSOE, le ha reprochado que no actúe políticamente. En este sentido, ha recordado que cuenta con ocho diputados en el Congreso y ha asegurado que, si quisiera, "mañana mismo podía apoyar una moción de censura" para devolver la palabra a los ciudadanos.

La UCO y la UDEF

La segunda gran crítica del editorial se ha dirigido contra el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública aprobado también por el Consejo de Ministros.

Según ha explicado Sandra León, la reforma permitirá que las transmisiones de participaciones entre empresas puedan realizarse sin escritura pública ante notario, pasando directamente a una sección especial del Registro Mercantil.

La periodista ha sostenido que ese cambio elimina la obligación de alimentar la base de datos de titularidad real utilizada por la UCO, la UDEF y el Sepblac para rastrear cambios de propiedad, detectar testaferros o seguir la pista de sociedades pantalla.

"A partir de ahora, el que no quiera no va a pasar por allí, de tal forma que los investigadores se van a quedar completamente ciegos", ha advertido.

León ha recordado además unas declaraciones del inspector de Policía Serafín Giraldo, quien calificó esa reforma como una medida que suena "a opacidad, a una falta de transparencia y a proteger al delincuente".

La periodista ha concluido asegurando que la "obsesión del Gobierno con la UCO" queda reflejada en esta iniciativa y ha defendido que tanto la unidad de la Guardia Civil como la Justicia "han seguido y siguen haciendo su trabajo", algo que, a su juicio, "es lo que les cuece al Gobierno".