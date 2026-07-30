Plan nacional contra el fuego y la despoblación

Como en su momento el plan Marshall para la reconstrucción de Europa, hoy España necesita un Plan de Emergencia Nacional para combatir el fuego y revertir la despoblación. Los incendios son un accidente, la despoblación una tragedia. El éxodo rural es la causa, el fuego una consecuencia. Y no la mayor, pero sí la más visible.

Hoy la despoblación es la causa del hacinamiento en las ciudades y de la soledad y el abandono en nuestros pueblos. Incluidos los servicios básicos. Es la desaparición de generaciones enteras enraizadas en el paisaje, y en la tradición de labores y modos de vida que desaparecen con ellos… incluido el cuidado y aprovechamiento de ríos y montes.

Pero hoy, además, es la alarma roja que nos alerta de una tragedia anunciada: si no revertimos cuanto antes la tendencia a concentrar la población en urbes estresantes en nombre del progreso, hasta las cuestiones más elementales para sostenerla no podrán garantizarse, como la vivienda, la pervivencia de nuestros montes, empleo más humanizado y contacto con la realidad de alimentos que no nacen en los estantes de los supermercados, sino en procesos naturales que las generaciones urbanitas desconocen cada vez más. Con consecuencias emocionales y patológicas por contarnos cuentos de Disney sobre el proceso de la vida y nuestra relación con el ciclo alimentario.

Pero de todos los problemas posibles causados por la despoblación, sólo me voy a fijar en cuatro: el fuego, la vivienda, la recuperación del hábitat rural y la precariedad en el empleo.

De la misma manera que en su momento se forjaron planes nacionales con beneficios universales, como la creación de la Seguridad Social, la universalidad de la Educación pública o las redes de autovías y vías de trenes de alta velocidad., es necesario un plan de emergencia nacional para revertir la despoblación, la escasez de vivienda, la prevención de incendios y la precariedad y escasez de empleo, que a la postre es la causa del abandono de nuestros pueblos.

Nadie en su sano juicio debería permitir que nuestros pueblos desaparezcan, porque con ellos desaparece la forma más natural de evitar los fuegos. En un momento donde la vivienda es muy escasa e inasumible para la mayoría de la población, y millones de empleos escasamente remunerados para enfrentarla, en nuestros pueblos está parte de la solución.

Se necesitan cientos de miles de empleos para hacer rentables nuestros bosques, nuestras explotaciones agrícolas, la ganadería extensiva para limpiar nuestros bosques… y fijar población en los pueblos que hacen posible ese milagro. No es cuestión de regalar casas abandonadas, ni subvencionar puestos de trabajo a fondo perdido, sino de hacer rentable, tanto económicamente como vitalmente, el trabajo agrícola y ganadero, y todas las industrias agropecuarias y de elaboración necesarias para hacerlo viable.

No como una partida especial ni puntual en los presupuestos para prevenir incendios, sino con un Plan específico para incentivar la vida en el campo que permita fijar población con medios de vida estables. Si se hace para mantener un ejército, se ha de poder hacer para garantizar la vida en el campo y la seguridad de nuestros montes.

Y para lograr ese Plan Nacional Contra el Fuego y la Despoblación es necesario previamente un Acuerdo de Estado de al menos los partidos mayoritarios. No el que propone Sánchez para sacar tajada de las circunstancias, sino ese plan donde nadie las saque porque beneficia a todos y ninguno pueda quedarse con la patente.

En las actuales circunstancias es tan inviable como contraproducente, porque no existen las condiciones de lealtad recíproca entre partidos para lograr un fin neutral, eficaz y atemporal.

Aunque, hasta en estas malas condiciones, se podría alcanzar. Siempre y cuando Pedro Sánchez sea capaz de ceder a los partidos de la oposición ritmo y contenido. Si ha sido capaz de envainársela con la amnistía para contentar a los golpistas, indultar a Laura Borràs, romper la solidaridad territorial, delegar a PNV y Bildu las cárceles del País Vasco para sacar a presos de ETA a la calle… ¿Cómo no habría de estar dispuesto a traspasar una nueva línea roja cediendo al PP y Vox propuestas razonables para el bien común de todos los españoles? ¿O ahí no está dispuesto ni a reunirse para pactar el contenido del Pacto de Estado?

P.D. Incendio en Fermoselle. Hubiera preferido haber dedicado el artículo de hoy al incendio que ayer arrasó un pedazo de alma del pueblo donde nací y en el que aún siembro un huerto cada año. Desde él vi crecer un gigante de humo negro y llamas rojas con ese olor que te dispara la indignación, el dolor y la pena al mismo tiempo. Se inició en los Arribes del Tormes, subió como un monstruo, arrasó el mismo espacio que ya había arrasado en 2017 y siguió para borrar del mapa los bosques de encinas y robles de los pueblos de Sayago.

Los politicastros deberían haber visto como las gentes de estos parajes olvidados por la administración arropados por bomberos forestales y la UME y Guardia Civil logramos pararlo a las mismas faldas de la Residencia de ancianos, y de las primeras casas del pueblo de todo su perímetro. Pero no da tregua. Todo Sayago sigue bajo el síndrome de las llamas.

Lo dicho, quería haber dedicado el artículo a lo que más te duele, pero por encima de eso, está el bien común, la nación de todos. De ahí ese Plan nacional contra el fuego y la despoblación que necesitamos para asegurar nuestros bienes y vivencias y el futuro de nuestros hijos.