La avalancha en Ceuta no es una emergencia, sólo es un desastre

El ministro del Interior irá cuando pueda y el presidente del Gobierno pone unos tuits, mientras prepara la maleta. Esta fue la primera reacción oficial a la violación masiva de las fronteras españolas en Ceuta por parte de miles de personas procedentes de Marruecos, que asombrará a quienes tuvieran a España por un orgulloso y sumiso miembro de la hiperregulada Unión Europea y vieron, de pronto, el éxito de un multitudinario asalto pacífico y burlón a un país que no sabe ni puede ni quiere proteger su frontera. Los instrumentos de un Estado moderno mínimamente operativo estaban ausentes. No había fuerzas de seguridad, no había Ejército, no había nada: sólo unos pocos guardias civiles que observaban, impotentes, la marabunta humana.

La prensa gubernamental se ha entretenido en especular sobre las causas de que ahora el vecino del sur permita o instigue un asalto multitudinario al que no se puede llamar invasión, porque decir "invasión", vaya hombre, es de extrema derecha. Poco o nada importan las causas cuando hay que reaccionar urgentemente a los efectos, pero lo que sucede en este paraíso de brazos abiertos es que no se quiere reaccionar. Ni lo más mínimo. Ceuta pidió ayuda inmediata, la declaración de emergencia, la intervención del Ejército. Esperen sentados los ceutíes y su presidente, que esto no va así. El Gobierno de España tiene que darle al tema unas vueltas burocráticas, pedir informes y pasarlos a distintos departamentos, ver si la petición cumple los requisitos del anexo vigésimo octavo y lleva los sellos que ponen, cuando están de buenas, en la ventanilla de A Tomar Viento.

La emergencia nacional no se puede declarar, venga usted mañana con otro formulario. Los flujos migratorios no están definidos como un riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil, y punto redondo. Pero quién dijo riesgo. Eso es de ultraderecha. Los "flujos migratorios" no son un riesgo; son una bendición. Toda la política del Gobierno sobre los "flujos" es un canto a sus virtudes, a sus beneficios, a las ganancias que recibe España de ese fluir maravilloso, desordenado, anárquico y caótico que hace crecer el PIB, mientras desciende el per capita. Descarten la emergencia. La normativa no lo contempla, y tenemos un Gobierno contemplativo. No es una emergencia, sólo es un puto desastre.

Ya no se pueden hacer devoluciones en caliente. Lo dijo el Supremo y en Marruecos han tomado nota. Pero no endosen el marrón al Tribunal. Aplica la ley. La ley que hace el Legislativo, la que quieren, vía sus representantes, la mayoría de los votantes españoles. No es sólo cosa de partidos como Sumar, que tomó la palabra para alertar que lo esencial es "proteger" a los pacíficos asaltantes de la ciudad española con "todas las garantías jurídicas y humanitarias". Está inscrito en todo el tejido legal e institucional español y europeo.

Son las normas y pautas que rigen en un edificio protector y garantista, que ostenta como inscripción sagrada el respeto a los derechos fundamentales, y que se extienden a los que no son ciudadanos, a todos cuantos lleguen, aunque lo hagan saltándose la ley. La catedral de la civilización de los derechos universales se construyó en un mundo y para un mundo donde no había emigraciones masivas a Europa Occidental. Ese mundo ya no existe, pero el imponente edificio buenista sigue en pie. No será este Gobierno de España el que va a hacer las reformas necesarias para adaptarlo.

Cinco décadas después de la Marcha Verde sobre el Sáhara Occidental mientras el dictador español agonizaba, una multitud procedente de Marruecos entra en Ceuta cuando hay un Gobierno agónico. Y dice, con la vocecita aflautada, que ha quedado con las autoridades marroquíes en que se devolverá a todos los que entraron sin papeles. Vayan preparando plazas en albergues y hoteles.