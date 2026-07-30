Emergencia en Ceuta, emergencia en España

El pasado 10 de julio, y en una sentencia que resulta un tanto complicada de entender, el Tribunal Supremo ha prohibido las devoluciones en caliente de inmigrantes que lleguen a nado a Ceuta y a Melilla.

La consecuencia no se ha hecho esperar: una auténtica avalancha de inmigrantes está llegando a Ceuta a nado, una buena lección para aquellos que tantas veces han dicho que los ilegales no están pendientes de los cambios en la legislación española, pues ahora resulta que sí, y mucho.

A la hora en la que escribimos estas líneas no hay cifras oficiales, pero se habla de que decenas de miles de personas han llegado a una ciudad cuyos recursos ya estaban más que superados antes de la avalancha: el centro de acogida tiene capacidad para 500 internos y ya había 600. Una ciudad que tiene una superficie de 19 kilómetros cuadrados y 83.000 habitantes, es decir, que ni siquiera hay espacio físico para ubicar a todos los recién llegados.

Las imágenes que llegan desde allí son impresionantes: en cualquier momento del día cientos de personas han estado atravesando el pequeño malecón que separa la ciudad española del territorio marroquí. Llama poderosamente la atención que veinte días después de la sentencia del Supremo, no se haya previsto ninguna medida disuasoria extra para evitar lo que estaba claro que iba a ocurrir: resulta descorazonador, por ejemplo, ver cómo la valla se acaba justo al borde del agua en lugar de prolongarse más allá y que, encima, tampoco hay ninguna presencia policial.

Mientras tanto, el Gobierno ha seguido su patrón habitual de comportamiento en todo lo referente a la inmigración ilegal: durante días ha negado que exista un problema a pesar de que este era ya más que evidente y que todos lo estábamos viendo con nuestros propios ojos. Tampoco ha cambiado la forma habitual en la que afronta las dificultades con las que tiene que lidiar cualquier otra administración –excepto las gestionadas por sus socios nacionalistas, claro–: indiferencia y, en el mejor de los casos, inacción, al menos hasta que el desastre cobra una magnitud que obliga, por fin, a tomar decisiones.

Esa valla que muere a la orilla de un agua por la que los inmigrantes ilegales transitan como si tal cosa es una metáfora perfecta de la política de inmigración en España, que consiste básicamente en no hacer lo realmente necesario y, simplemente, dejar que la intensidad del flujo de ilegales dependa de las oleadas que provoquen las circunstancias meteorológicas o, como en este caso, los intereses de Marruecos.

Hay múltiples explicaciones para esa pasividad y, sin entrar en el fondo de esta cuestión, probablemente más de una de ellas es cierta, pero más allá de las razones lo obvio son los resultados: es un auténtico desastre. La inmigración no es mala per se, pero ningún país del mundo, y desde luego no España que es el único de Europa que tiene frontera física con África, puede permitirse un flujo incontrolado, sin una selección previa, una política al respecto y unos controles policiales e incluso sanitarios.

Y esto sin tener en cuenta lo específico de este caso, porque no estamos hablando de cualquier frontera ni de cualquier vecino: ¿quién puede garantizar que esto no es un movimiento de más largo alcance de un país que, recordemos, defiende que la ciudad española es en realidad parte de su territorio? Y si no lo es ahora, ¿quién impedirá que lo sea en el futuro?

Pero incluso sin esa variante que podría ser dramática, negar esa realidad de lo que en verdad es la inmigración ilegal, vivir en un mundo imaginario de integración y presunta multiculturalidad, solo sirve para mantener a muchos de esos inmigrantes en la marginalidad y la miseria y para generar unos problemas sociales y de seguridad que acaben generando guetos, estallidos de violencia y situaciones políticas no exentas de graves riesgos de los que tiende a culparse a los que denuncian este despropósito, pero están causados por los que, por acción o inacción, lo permiten.