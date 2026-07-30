La venda en los ojos de Begoña Gómez

Hay que ver la compasión que inspira Begoña Gómez. Ella no tiene la culpa de que la consintieran y la malcriaran. Nadie puede responsabilizarla por tener, entre sus antojos, el de ser catedrática. Y, si ahora se ve arrastrada por los juzgados, no es por culpa suya, sino porque nadie le dijo nada. La pobre, encima, está colada por un vividor sin escrúpulos que la utiliza de excusa para cometer los mayores latrocinios. Y ella, locuela enamorada, se cree correspondida porque el infame lo proclama a los cuatro vientos en una carta dirigida a todos nosotros. ¿No se da cuenta la infeliz de que el que sea necesario pregonar tal cosa sólo puede ser prueba de su falsedad?

Begoña es de esa clase de mujeres, cada vez más infrecuente, que todo lo deja en manos del marido, convencida de que uno tan enamorado como el suyo jamás le haría ningún mal. Y no se percató de que el abogado que su tiránico señor le buscó, además de incompetente, tenía por misión que la opinión pública le exculpara a él y no que el tribunal la absolviera a ella. ¿No advirtió la mujer que cualquier abogado realmente encargado de su defensa, y no de la de su marido, jamás habría irritado al juez encargado de instruir su causa, mucho menos poniéndole una querella sin fundamento? Es esta una regla de oro, más sagrada aún de la de no hacer a un testigo una pregunta de la que no se sepa la respuesta. Si su abogado la violó, no fue por ignorancia, aunque la tenga muy demostrada, sino porque su objetivo era defender a su señorito en el juicio de la calle. A la dulce esposa le debiera haber bastado para recelar que su cruel cónyuge le buscara para su defensa un ministro de Zapatero, que no hay garantía mayor de ineptitud.

Ahora va el marido y, pomposo y campanudo como es, le habrá explicado que le ha buscado otro letrado especialista en juicios con jurado, listo como el hambre y no sé cuántas virtudes más. Tiene que entender la pobre señora que el nuevo no es mucho mejor que el anterior y que, si lo es en algo, es en manejarse con los medios, que es lo que a Sánchez le interesa. Defendió a un compañero acusado de ser el abogado de Sadam Husein y le cayeron catorce años. Y a un futbolista, agresor sexual, le endilgaron ocho. Ha defendido a un hijo de Pujol y no sabemos en qué quedará la cosa, pero lo que mejor se le ha dado es denunciar a las cloacas del Estado por montar la Operación Cataluña. Sí consiguió que absolvieran al asesor fiscal de Urdangarin y a un octogenario que mató al ladrón que entró en su casa, supuestos de hecho muy alejados del suyo. Pero, si todo esto no le bastara para caerse del guindo, que se pregunte: en la disyuntiva de tener que elegir entre la absolución de ella y la carrera política de él, ¿qué elegiría Sánchez? Pues eso.