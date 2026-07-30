La crisis migratoria en Ceuta sigue agravándose mientras aumentan las entradas irregulares desde Marruecos y crece la preocupación por la seguridad en la ciudad autónoma. El portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, ha advertido de que la situación es de "absoluto caos", ha asegurado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no cuentan con efectivos suficientes para hacer frente a una llegada masiva de inmigrantes y ha reclamado un acuerdo bilateral con Marruecos que permita la devolución inmediata de quienes entren ilegalmente por vía marítima.

Durante una entrevista en La Noche de Cuesta, Domínguez ha explicado que no existen cifras oficiales sobre el número de personas que han accedido a Ceuta, aunque, según las informaciones que manejan los agentes desplegados sobre el terreno, "aproximadamente en torno a 20.000 personas han podido acceder". Ha subrayado que, de confirmarse esa cifra, equivaldría al "20-25% de la población de Ceuta", calificando la situación como "una auténtica barbaridad".

El portavoz de Jupol ha afirmado que los agentes "no han podido hacer absolutamente nada" porque "no podían ni tan siquiera asegurar su propia integridad como para asegurar a la población ceutí", describiendo un escenario de "absoluto caos".

Preocupación por el orden público

Preguntado por la situación en la ciudad, Domínguez ha señalado que muchos vecinos "han tenido bastante miedo", se han recluido en sus viviendas y numerosos comercios, incluidas grandes multinacionales, han optado por cerrar. Además, ha advertido de que no puede garantizarse la convivencia durante la noche porque "no tenemos fuerza suficiente. Ni Policía Nacional, ni Guardia Civil, ni tan siquiera con la Policía Local".

🎙️Ibón Domínguez, portavoz de JUPOL, en #NocheDeCuesta 🔴"Si se confirman las cifras que manejamos, aproximadamente 20.000 personas han podido acceder a Ceuta. Es una auténtica barbaridad". pic.twitter.com/g1f2xZ7L1B — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) July 30, 2026

En este sentido, ha asegurado que ya se han producido "imágenes muy preocupantes de problemas de orden público" y de personas que "han salido a tomarse la justicia por su mano". Por ello, ha hecho un llamamiento a la calma entre la población ceutí y ha expresado su deseo de que la situación pueda reconducirse "más pronto que tarde".

Un acuerdo de readmisión con Marruecos

Domínguez ha atribuido la situación a la interpretación realizada por el Tribunal Supremo sobre la normativa vigente, insistiendo en que el alto tribunal "no es culpable", sino que ha puesto de manifiesto un "limbo legal" que impide devolver automáticamente a quienes acceden a Ceuta por vía marítima.

Por ello, ha reclamado dos medidas: una modificación urgente de la Ley de Extranjería y la firma de un acuerdo bilateral de readmisión con Marruecos similar al que existe entre España y Francia. Según ha explicado, Francia devuelve de forma inmediata a España a los inmigrantes que detecta tras haber entrado ilegalmente por territorio español, por lo que considera que debería existir un mecanismo equivalente con Marruecos para evitar que vuelva a repetirse una situación como la actual.

El portavoz sindical ha sostenido además que Marruecos "está absolutamente orquestando" la situación y ha asegurado que "ha abierto la frontera literalmente" después de comprobar, a su juicio, que el Gobierno español no respondía al incremento de entradas registrado durante la última semana.

Temor a que la crisis se extienda a Melilla

Domínguez también ha advertido de que Melilla podría verse afectada por una situación similar. Según ha explicado, los agentes destinados allí ya habían trasladado a Jupol su preocupación por el aumento de la presión migratoria y por la posibilidad de que la misma dinámica se reproduzca en la otra ciudad autónoma.

"El Gobierno marroquí o la Casa Real marroquí no reconoce tampoco a Melilla y no descartamos que esta situación la podamos ver similar también en la ciudad autónoma de Melilla", ha señalado el portavoz de Jupol.

Asimismo, ha reiterado que Ceuta "no tiene las posibilidades suficientes" para gestionar una llegada masiva de miles de personas y ha insistido en que "no estamos preparados" para detener y tramitar administrativamente una entrada de esas dimensiones.

Críticas al Gobierno y a Marlaska

El portavoz de Jupol ha cargado también contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del que ha asegurado que "no esperamos nada, absolutamente nada". Ha recordado que el sindicato ya había advertido días antes de que la situación en Ceuta era "insostenible" y que no existían medios humanos suficientes para afrontarla.

Por último, ha defendido que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) "trabaja muy bien" y se ha mostrado convencido de que trasladó al Gobierno información sobre lo que podía suceder. "Si el Gobierno no ha tomado las medidas oportunas, pues habrá que pedirle explicaciones al Gobierno", ha concluido.