Los ganaderos avisan en esRadio: sin pastoreo en los montes "saldrá todo ardiendo"

La desaparición de la ganadería extensiva está dejando los montes cada vez más expuestos a los incendios. Así lo ha asegurado Felipe Molina, presidente de Anggex (Asociación Nacional de Ganaderos y Ganaderas en Extensivo), durante una entrevista en Es Noticia, el programa de esRadio, donde ha defendido el papel del pastoreo como una herramienta esencial para reducir la vegetación que alimenta los grandes fuegos y ha reclamado un mayor apoyo de las Administraciones para garantizar la supervivencia del sector.

La ganadería extensiva, basada en el pastoreo de los animales al aire libre, aprovecha los recursos naturales del monte y contribuye a mantenerlo limpio al reducir la maleza y la vegetación seca que actúan como combustible en caso de incendio. Molina ha explicado que la prevención de los fuegos pasa por combinar distintos trabajos de mantenimiento, tanto con medios mecánicos como mediante el ganado. En este sentido, ha recordado que "la ganadería tradicional se ha hecho siempre con pastoreo y ese pastoreo es el que ha hecho que los animales, pastando los montes, reduzcan la materia vegetal que es inflamable".

Un 30% menos de ganado en dos décadas

Durante la entrevista, el representante del sector ha lamentado la pérdida continuada de explotaciones ganaderas. Según ha explicado, "han bajado los censos de la ganadería en un 30% en los últimos 20 años", una caída que atribuye al despoblamiento rural, la falta de relevo generacional y la escasa rentabilidad de las explotaciones.

En este sentido, ha señalado que cada vez desaparecen más rebaños porque muchos ganaderos abandonan la actividad al jubilarse y no encuentran continuidad. "La ganadería extensiva es deficitaria porque no puede competir con otro tipo de ganadería más intensiva", ha afirmado.

"Más que burocracia, falta rentabilidad"

Preguntado por el peso de la burocracia, Molina ha reconocido que existe, aunque considera que no es el principal obstáculo para el sector. "Tampoco le echo mucha culpa a la burocracia. Más le echo la culpa a una falta de rentabilidad", ha señalado.

A su juicio, la prioridad debe ser reconocer económicamente el trabajo que realizan los ganaderos manteniendo limpio el monte y prestando un servicio ambiental que beneficia al conjunto de la sociedad.

Por ello, ha reclamado que las Administraciones compensen esa labor preventiva. "Hay que pagar por pastar", ha defendido, al considerar que esa inversión resulta muy inferior al coste que supone extinguir un gran incendio forestal.

Además, ha insistido en que el pastoreo debe entenderse como "un servicio ecosistémico" comparable al trabajo que realizan otros medios de limpieza forestal, aunque con un coste mucho menor.

"El resto se va a perder"

Molina ha advertido de las consecuencias que tendría el abandono de la ganadería extensiva. Ha recordado que el despoblamiento del medio rural también supone perder a quienes vigilan diariamente el monte y detectan los primeros conatos de incendio.

Por ello, ha lanzado una seria advertencia sobre el futuro de buena parte del territorio español: "El resto se va a perder y saldrá todo ardiendo", ha concluido.