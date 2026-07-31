Carlos Cuesta da las claves de la "invasión" en Ceuta: "Pedro Sánchez ha convertido España en un país débil"

Carlos Cuesta ha asegurado este viernes en La noche de Cuesta que la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta constituye una auténtica "invasión" y ha atribuido la responsabilidad de lo ocurrido a la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez frente a Marruecos. Durante el programa dirigido por Sandra León, Cuesta ha analizado las causas de la crisis migratoria, ha cuestionado la respuesta del Ejecutivo y ha advertido de las consecuencias diplomáticas y de seguridad que, a su juicio, tendrá para España.

Sandra León ha contextualizado la magnitud de la crisis recordando que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha elevado las estimaciones hasta las 60.000 personas, mientras que el Gobierno ha situado la cifra oficial en 49.000, aunque ha asegurado que 48.300 ya habían regresado a Marruecos. La periodista también ha destacado que varios países europeos han comenzado a endurecer sus controles fronterizos con España y que la Comisión Europea ha reclamado devoluciones rápidas.

Preguntado por si España se enfrenta a una invasión, Cuesta ha respondido de forma tajante: "Sí. Es una violación absoluta, ya no solamente de nuestro territorio nacional, sino de nuestro prestigio, de nuestra imagen internacional y de la defensa de nuestra soberanía nacional".

🔴Carlos Cuesta analiza la invasión de Ceuta pic.twitter.com/dz54QDNXdM — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) July 31, 2026

El periodista ha sostenido que lo ocurrido responde a una actuación planificada por Marruecos y ha afirmafo que "lo que ha hecho Marruecos es demostrar que invade Ceuta y Melilla cuando le dé la puñetera gana", recordando que, si en 2021 entraron entre 10.000 y 12.000 personas, ahora "ha demostrado que mete 50.000 o 60.000".

"El Gobierno no hizo nada"

Durante su análisis, Cuesta ha asegurado que el Ejecutivo conocía con antelación el riesgo de una entrada masiva. Según ha explicado, "hace dos meses hubo una última comunicación por parte del Centro Nacional de Inteligencia" alertando de que esta situación podía producirse y criticó que "¿Qué ha hecho el Gobierno? Nada, nada".

Asimismo, ha criticado que varios representantes del Gobierno permanecieran en la celebración de la Fiesta del Trono organizada por la Embajada de Marruecos mientras se producía la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta. A su juicio, esa imagen habría sido motivo suficiente para provocar la dimisión del Ejecutivo en cualquier país.

Críticas a la respuesta de Sánchez

Cuesta ha rechazado la explicación ofrecida por Pedro Sánchez, quien ha atribuido la avalancha migratoria a la interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo y a las mafias. En su opinión, "el culpable de todo esto no es el Tribunal Supremo", sino el Gobierno por no haber modificado la legislación para extender el régimen de devoluciones a las aguas de Ceuta.

También ha cuestionado el anuncio del Ejecutivo de instalar boyas en el espigón para facilitar las devoluciones, calificándolo de "tan ridículo como poner una boya en el mar" y asegurando que la medida no resolvería el problema mientras Marruecos no colaborase.

"España ha convertido su política exterior en una posición de debilidad"

Uno de los ejes del análisis de Cuesta ha sido la política exterior española. Ha afirmado que "Pedro Sánchez ha convertido España en un país débil", perdiendo las alianzas tradicionales con Estados Unidos e Israel y deteriorando la posición internacional del país.

En ese contexto, ha vinculado la actual situación con el caso Pegasus y ha sostenido que "la política exterior de España cambió con Pegasus", al considerar que el espionaje al teléfono móvil del presidente del Gobierno condicionó posteriormente las relaciones con Marruecos.

También ha relacionado la crisis con el acercamiento energético a Argelia y ha afirmado que Rabat habría respondido recordando su capacidad de presión sobre España.

La respuesta que debería dar España

En la parte final de la entrevista, Cuesta ha defendido que el Gobierno debería haber respondido con una mayor demostración de fuerza. En concreto, ha asegurado que "debería haber dispositivos de fuerza y cuerpos de seguridad de sobra en Ceuta", además del despliegue del Ejército y de unidades de la Armada en aguas españolas.

Igualmente, ha reclamado una respuesta diplomática mucho más contundente frente a Marruecos y ha sostenido que "España debería estar contestando como un país que respeta su soberanía nacional". A su juicio, si esas medidas se hubieran adoptado con anterioridad, "nunca jamás habríamos llegado a esta situación", porque "Marruecos se atreve con un vecino débil, no se atreve con un vecino fuerte".