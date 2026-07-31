60.000 marroquís en Ceuta: y ahora qué

Mientras Ceuta se sumía en la anarquía, el Gobierno ha encontrado una fórmula más bien cutre para intentar vadear sus propias contradicciones respecto a la inmigración ilegal y a su relación con Marruecos: la culpa de todo la tienen "las mafias" que engañan a la gente con la sentencia del Supremo y les hacen creer que se podrán quedar en España.

De dar por buena esa versión tendríamos que admitir que "las mafias" son capaces de meter 60.000 personas en Ceuta en menos de 48 horas. Oigan, menudas mafias, ni los rusos de John Wick, si me permiten ustedes bromear un poco en un tema así de serio.

Obviamente, algo como esto no lo han montado organizaciones criminales, que las habrá, por supuesto, pero que no creo que puedan desarrollar una operación así y, desde luego, no se mueven a un centenar de kilómetros de la frontera sin el permiso –y la colaboración, me atrevería a decir– de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Sultán de Marruecos, comendador de los creyentes.

Aquí conviene parar y reflexionar sobre algunas circunstancias de lo ocurrido que creo que son relevantes: el asalto presuntamente inmigratorio ha tenido lugar en el Día del Trono, la festividad que conmemora la llegada al poder de Mohamed VI; además ha sido sólo unos días después de la visita de Sánchez a Argelia, enemigo acérrimo –incluso más que nosotros– de Marruecos; finalmente, lo que todos hemos visto: mientras decenas de miles de tipos se acercaban a la frontera española como quien saca a pasear al caniche por allí no ha aparecido ni un solo policía marroquí, es de suponer que de pura casualidad, que justo les ha debido pillar el cambio de turno.

En resumidas cuentas: está claro que el Gobierno de Pedro Pegasus no lo admitirá ni bajo tortura, pero esto ha sido una prueba y, sobre todo, una demostración: el Sultán y su régimen le han enseñado a todo el mundo en vivo y en directo que son capaces de meter 60.000 hombres al otro lado de la frontera, casi tres cuartas partes de la población de Ceuta, pero encima un contingente en el que el 99% está en edad militar.

Por lo que parece, en esta ocasión se trataba de chavales con ganas de juerga, algunos delincuentes y otros pocos que sí querían venir a quedarse en España, nada demasiado serio aunque igualmente acojonante, no quiero ni pensar lo que estarán pasando los ceutís. Sin embargo, ¿cómo sabemos que en la próxima no serán soldados, camuflados de Marcha Verde o ya a calzón y chilaba quitados?

Y ante esta demostración de poder, ante ese hecho fundamental que estará a partir de ahora presente en cualquier conversación o negociación entre ambos países, el presidente del Gobierno no ha prometido disparar la presencia militar española en Ceuta y Melilla –líbrenos Dios de usar el Ejército en algo propio de militares–, ni fortificar la frontera ni, yo qué sé, llevar a Marruecos a todos los inmigrantes ilegales que hay en España sean o no de allí. No, qué va, ha prometido instalar unas boyas.

Saquen ustedes mismos la conclusión.