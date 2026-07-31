Sánchez, una marioneta en manos de los enemigos de España

Lo que está ocurriendo en Ceuta y Melilla es una agresión en toda regla de Marruecos contra el Reino de España, consecuencia en gran parte de los errores y las atrocidades de Pedro Sánchez en política exterior. El presidente del Gobierno que entregó el Sáhara y que ha protagonizado escandalosas cesiones en el caso de Gibraltar es contemplado como un incompetente incapaz de garantizar la integridad de nuestras fronteras. Para Rabat, Sánchez es una especie de marioneta presa del espionaje, sometido a chantaje y tratado como un monigote. No hay más que recordar aquella estampa de Mohamed VI con Sánchez y una bandera de España con el escudo hacia abajo, fotografía que Rabat difundió como indisimulada muestra de superioridad y desprecio.

Aquello no fue un error ni un descuido, sino un gesto perfectamente medido en el contexto de unas relaciones algo más que conflictivas con un régimen que ansía asaltar Ceuta y Melilla y apoderarse de las Canarias, un régimen que cuenta ahora con el beneplácito y el apoyo de los Estados Unidos de Donald Trump y la cooperación de Israel. España, en cambio, no cuenta ni con el apoyo de los aliados europeos, entre perplejos, estupefactos y asustados ante la invasión marroquí de suelo no sólo español sino también de la UE. Las crecientes peticiones de expulsar a España del llamado espacio Schengen y la decisión que ya ha tomado Italia al respecto son la prueba del desprestigio galopante en el que nos ha sumido el sanchismo corrupto, déspota e inútil, además de sometido a los dictados de la monarquía alauita mientras socava los cimientos institucionales de nuestra monarquía constitucional para solaz de golpistas separatistas y proetarras.

Pedro Sánchez señala la reciente sentencia del Tribunal Supremo como causa de la invasión. En su afán por descargar responsabilidades ha descubierto el concepto del 'efecto llamada', eso que no veía por ningún lado en su reciente regularización masiva de inmigrantes en situación ilegal en España. Pero el principal responsable de la tragedia en curso en los enclaves españoles es el propio Sánchez y su política de demolición de la unidad nacional, de recortes en materia de seguridad y militar, de cobarde sumisión ante los enemigos de España tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. Sánchez es un cadáver político, una ruina moral, un desperdicio intelectual y el culpable de la extrema debilidad de España para hacer frente a agresiones como la que estamos sufriendo, una revisión corregida y aumentada de la Marcha Verde.

Marruecos ha demostrado ser capaz de plantar más de cincuenta mil hombres en edad militar dispuestos al pillaje en una ciudad de tan sólo 85.000 habitantes como es Ceuta. Y la reacción de Sánchez ha sido agradecer la presunta colaboración de Rabat en la supuesta repatriación de los asaltantes. Es que solo le ha faltado culpar de la invasión al cambio climático.

Con Sánchez están en riesgo la integridad de España, su unidad, la misma democracia y el papel de la nación en el concierto internacional. Ha quedado sobradamente demostrado y acreditado. Toda su política exterior es contraria a los intereses de España y ha conseguido la enemistad de países antaño amigos y la desconfianza de los socios europeos. La política internacional del Gobierno es un disparate encarnado en Albares, el retrato del perfecto mequetrefe diplomático que en vez de llamar a consultas a la embajadora de Rabat en Madrid lo hace con el representante italiano en el colmo del ridículo y el patetismo.

En Europa ya saben que este Gobierno de España es incapaz de defender las fronteras de la UE y supone un grave peligro por sus políticas a favor de la inmigración masiva y descontrolada. También lo saben en Marruecos. Y una de las cosas más delirantes es que Sánchez haya comprometido la participación de España en la organización de un Mundial de fútbol junto a Marruecos, país, por cierto, al que le gusta escaparse junto a su familia durante unos días en sus tradicionalmente largas vacaciones de verano. No tiene ningún sentido y ninguna explicación posible. Es una humillación constante de España, una intolerable concatenación de afrentas por parte de Marruecos alentadas por el sanchismo, por la extrema izquierda y por las fuerzas separatistas. La España de Sánchez es un despojo del que se ríen en Bruselas, en Washington y en Rabat. Si tuviera decencia, dimitiría, pero prefiere afrontar el cerco judicial por la corrupción en la Moncloa mientras España queda expuesta a los cuatro vientos.