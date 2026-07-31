El PP exige a Sánchez declarar la "crisis de soberanía" en Ceuta: estas son las medidas que debería haber anunciado

El Partido Popular ha criticado la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Ceuta al considerar que las medidas anunciadas son insuficientes para responder a la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma. La formación sostiene que la entrada masiva de personas desde Marruecos constituye una "violación de la integridad territorial de España" y una "crisis de soberanía" que requiere una respuesta "a la altura".

Tras la intervención del jefe del Ejecutivo, los populares han asegurado que el Gobierno no ha adoptado las decisiones que consideran necesarias para afrontar una situación que, a su juicio, "nada tiene que ver con lo sucedido en 2021". En este sentido, recuerdan que entonces accedieron a Ceuta unas 6.000 personas, mientras que ahora cifran las entradas en alrededor de 60.000, según el presidente de Ceuta.

En una publicación que ha subido el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a X ha señalado que "estas son las decisiones que el presidente debería haber anunciado hoy en Ceuta y no ha tomado". Entre las medidas que el PP considera que Sánchez debería haber anunciado figura la declaración de Ceuta como situación de interés para la Seguridad Nacional, con el objetivo de desplegar de forma inmediata todos los recursos del Estado. La formación pide activar los instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico, reforzar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas, y dotarlas de los medios e instrucciones necesarios para garantizar la seguridad.

Estas son las decisiones que el presidente debería haber anunciado hoy en Ceuta y no ha tomado:https://t.co/TuY8UPaF9K pic.twitter.com/SAiijwQIyV — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 31, 2026

Asimismo, reclama recuperar el control de la frontera mediante mecanismos extraordinarios y aceptar de forma inmediata el despliegue de Frontex y de sus unidades de intervención rápida, ofrecido por la Comisión Europea. Los populares sostienen además que el Gobierno debe aplicar de manera "inmediata, completa y decidida" el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

En materia migratoria, el PP defiende que quienes hayan entrado de forma irregular deben regresar a Marruecos y solicita habilitar un dispositivo que permita ejecutar esos retornos conforme a la legislación vigente, incluyendo la logística necesaria en la frontera.

La formación también considera que la prioridad diplomática debe centrarse en Marruecos y reclama elevar las gestiones al máximo nivel político para restablecer el control de la frontera. En paralelo, pide trasladar al Congreso la unanimidad alcanzada en la Asamblea de Ceuta mediante la tramitación por lectura única de la reforma de la Ley de Extranjería registrada por el Grupo Popular el pasado 16 de julio.

Por último, el PP exige al Gobierno asumir responsabilidades políticas e informar de si existieron advertencias previas por parte de los servicios de inteligencia o de las autoridades ceutíes y cuándo tuvo conocimiento de la situación. A juicio de la formación, si hubo avisos que no fueron atendidos o, por el contrario, falló el sistema de información del Estado, el Ejecutivo debe dar explicaciones.

Durante su comparecencia en Ceuta, Sánchez ha calificado la entrada masiva de inmigrantes como una "violación de la integridad territorial de España" y ha anunciado la instalación de un sistema de boyas en el espigón del Tarajal para facilitar las devoluciones conforme a la reciente sentencia del Tribunal Supremo.

Además, ha defendido la colaboración con Marruecos, que ha calificado de "muy, muy razonable", y ha asegurado que el Ejecutivo impulsará expulsiones rápidas para recuperar la normalidad en la ciudad autónoma.