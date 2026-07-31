Ante la extrema gravedad de la crisis migratoria que asola la ciudad autónoma de Ceuta —y que amenaza con extenderse a Melilla—, el Partido Popular ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez una respuesta inmediata, firme y sin ambigüedades. Para la principal fuerza de la oposición, la quiebra del control fronterizo en el norte de África atenta directamente contra la seguridad y la soberanía nacional de España.

Por ello, el PP ha hecho pública una batería de seis exigencias irrenunciables encaminadas a blindar la frontera sur de Europa y recuperar la normalidad institucional y ciudadana de inmediato:

Declaración de Interés para la Seguridad Nacional: El PP reclama activar urgentemente los instrumentos excepcionales de nuestro ordenamiento jurídico. Exigen la declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta para recuperar el control efectivo de la frontera, garantizar las devoluciones de quienes hayan entrado de forma ilegal y proteger la convivencia en la ciudad.

El PP reclama activar urgentemente los instrumentos excepcionales de nuestro ordenamiento jurídico. Exigen la declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta para recuperar el control efectivo de la frontera, garantizar las devoluciones de quienes hayan entrado de forma ilegal y proteger la convivencia en la ciudad. Despliegue masivo de medios y presencia del Ejército: Solicitan el envío inmediato de refuerzos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como la presencia efectiva del Ejército para apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta que se restablezca por completo la seguridad y la actividad económica.

Solicitan el envío inmediato de refuerzos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como la presencia efectiva del Ejército para apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta que se restablezca por completo la seguridad y la actividad económica. Intervención de Frontex: Exigen que el Ejecutivo requiera a la Unión Europea el despliegue inmediato de las unidades de intervención rápida de Frontex para reforzar el control y el orden en la frontera sur del continente.

Exigen que el Ejecutivo requiera a la Unión Europea el despliegue inmediato de las unidades de intervención rápida de Frontex para reforzar el control y el orden en la frontera sur del continente. Reforma exprés de la Ley de Extranjería: Demandan la tramitación inmediata y en lectura única de la reforma registrada por el PP el pasado 16 de julio. El objetivo es aplicar la figura del rechazo en frontera a las entradas por vía marítima en Ceuta y Melilla.

Demandan la tramitación inmediata y en lectura única de la reforma registrada por el PP el pasado 16 de julio. El objetivo es aplicar la figura del rechazo en frontera a las entradas por vía marítima en Ceuta y Melilla. Comparecencia urgente de Pedro Sánchez: Reclaman que el presidente del Gobierno dé explicaciones en el Congreso sobre el alarmante incremento de entradas ilegales, las medidas de protección fronteriza y el estrepitoso fracaso de la política de cooperación internacional en materia migratoria.

Reclaman que el presidente del Gobierno dé explicaciones en el Congreso sobre el alarmante incremento de entradas ilegales, las medidas de protección fronteriza y el estrepitoso fracaso de la política de cooperación internacional en materia migratoria. Convocatoria de la Diputación Permanente: Piden la reunión inmediata del órgano parlamentario para fijar de manera inminente el pleno extraordinario en el que deberá comparecer Sánchez.

Desde la formación insisten en que las próximas horas serán decisivas para evitar un colapso mayor y exigen al Ejecutivo que actúe con la contundencia que la integridad territorial de España requiere.

"El Estado tiene instrumentos"

Al respecto, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha instado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a tomar medidas inmediatas para frenar la grave crisis migratoria que asola a las ciudades autónomas españolas en el norte de África. A través de un contundente mensaje difundido en la red social X, el líder de la oposición ha recriminado al Gobierno de coalición que actúe con "debilidad" ante el desafío fronterizo y le ha exigido que defienda de una vez por todas la seguridad nacional y la integridad territorial de nuestro país.

A Ceuta ha seguido llegando gente toda la noche y quienes están sobre el terreno describen una ciudad ocupada, sin que se esté haciendo nada suficiente para evitarlo. En Melilla también han entrado unos 400 irregulares. Insisto en que @sanchezcastejon tiene que defender nuestra… https://t.co/sRBFRS53X7 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 31, 2026

La situación en las fronteras de Ceuta y Melilla ha alcanzado niveles críticos en las últimas horas. Feijóo ha denunciado que, durante toda la noche, las continuas oleadas de inmigrantes procedentes de Marruecos no han cesado, "sin que se esté haciendo nada suficiente para evitarlo". A este escenario de colapso se suma la reciente entrada a Melilla de otros 400 irregulares, lo que evidencia la falta de control efectivo en el perímetro fronterizo.

En este contexto de emergencia, el líder popular ha recordado a Pedro Sánchez que el Estado no está inerme frente a estas agresiones a la soberanía. "Tiene instrumentos y medios a su disposición", ha aseverado Feijóo, subrayando que para atajar esta crisis migratoria "solo resta que dé las órdenes". Para la formación, resulta inaceptable que Moncloa mantenga una postura pasiva ante un problema que compromete la convivencia pacífica de los ciudadanos españoles, reafirmando que "toda España está con Ceuta y Melilla".