Hasta 60.000 inmigrantes en Ceuta: las imágenes de una ciudad desbordada
La presión migratoria ha transformado por completo el paisaje de Ceuta. Calles, parques, playas y otros puntos de la ciudad reflejan el impacto de una llegada masiva de inmigrantes sin precedentes. Aunque aún no existe un balance oficial, las primeras estimaciones de las fuerzas de seguridad sitúan la cifra en hasta 60.000 personas, un volumen que supone más de la mitad de los cerca de 80.000 habitantes con los que cuenta la ciudad autónoma.
Vista general de una de las zonas de Ceuta afectadas por la llegada masiva de inmigrantes.
Un grupo de personas se manifiesta en contra de la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en la Asamblea de Ceuta.
Decenas de personas permanecen concentradas junto al paso fronterizo de Bab Sebta, entre Marruecos y la ciudad autónoma española de Ceuta.
Largas colas de inmigrantes en los supermercados de Ceuta.
Los soldados del Ejército español son desplegados en la ciudad autónoma de Ceuta.
Varios soldados del Ejército español se desplazan en vehículos militares por las calles de Ceuta tras el despliegue de efectivos en la ciudad autónoma ante la situación migratoria.
Ropa y objetos personales abandonados por inmigrantes permanecen flotando en el mar tras el cruce desde Marruecos hacia Ceuta.
Agentes de la Policía española actúan durante el cruce de inmigrantes desde Marruecos hacia Ceuta, mientras se despliega el dispositivo de seguridad en la frontera de la ciudad autónoma.
Un agente de la Guardia Civil española ayuda a un inmigrante recién llegado a la costa de Ceuta tras cruzar a nado desde Marruecos.
Un grupo de inmigrantes en la playa junto al paso fronterizo del Tarajal en Ceuta, donde se han registrado violentos enfrentamientos en los perímetros fronterizos.
Cientos de personas se reúnen en una colina cercana al paso fronterizo de Bab Sebta, entre Marruecos y Ceuta, tras los rumores difundidos en redes sociales sobre una supuesta mayor facilidad para cruzar hacia la ciudad autónoma española.
Un inmigrante vuelve a su país por la frontera del Tarajal en Ceuta.
Varias personas escapando de las fuerzas antidisturbios marroquies que han desalojado a las masas que se encontraban cerca de la frontera con Ceuta.
Miles de personas siguen llegando a la localidad marroquí de Castillejos con la intención de cruzar a la ciudad española, una marea humana de más de cinco kilómetros que ha terminado por desbordar a la policía marroquí.
Vista de la carretera que conduce a la frontera de Castillejos con Ceuta.
Vista de la ciudad de Castillejos en Marruecos.
Varios inmigrantes celebran su llegada a Ceuta después de acceder a la ciudad autónoma desde Marruecos.
Numerosas personas transitan las calles de la ciudad marroquí de Castillejos para dirigirse a la frontera con Ceuta.
Un grupo de inmigrantes en la playa junto al paso fronterizo del Tarajal en Ceuta.
Una inmigrante en la playa junto al paso fronterizo del Tarajal.
Más inmigrantes celebran su llegada a Ceuta tras cruzar desde Marruecos.
Los grupos de inmigrantes permanecen en distintos puntos de la ciudad tras acceder de forma irregular desde Marruecos.
Los servicios de emergencia y seguridad trabajan para gestionar la situación sobre el terreno.
Los centros de acogida de adultos y menores de la ciudad autónoma de Ceuta siguen colapsados tras la llegada irregular.
La Policía marroquí instala un control en los alrededores de Fnideq, junto a la frontera con Ceuta, tras el desplazamiento de cientos de personas hacia el paso fronterizo.