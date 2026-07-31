El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado pasadas las 11.40 horas de este viernes al Helipuerto de Ceuta para atender en persona la evolución de la crisis migratoria. Ha sido recibido con insultos dirigidos contra él y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por un grupo de unos cuarenta ciudadanos congregados en las inmediaciones.

El presidente ha aterrizado en la ciudad autónoma acompañado de un amplio dispositivo de seguridad, con presencia de Policía Nacional y Guardia Civil en las inmediaciones del helipuerto, donde se habían concentrado decenas de personas, entre ellas feriantes que protestaban por el cierre de la Feria de Ceuta.

En un ambiente caldeado, los asistentes han acusado a Sánchez de "arruinar la hostelería", "vender a España" y "desproteger la frontera", además de calificarle de "hijo de puta", y también han lanzado cánticos homófobos dirigidos al titular del Interior.