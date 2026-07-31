La crisis migratoria que vive Ceuta ha centrado la entrevista concedida por el vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, en Es la Mañana de Federico, donde ha descrito la situación que atraviesa la ciudad como una auténtica "invasión" y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de permanecer "de lado" mientras los ceutíes viven "con miedo, enfadados y sintiéndose abandonados".

Con un profundo conocimiento de la ciudad, de la que fue diputado entre 2016 y 2019, Bravo ha relatado que durante la noche ha recorrido distintas zonas de Ceuta y ha comprobado cómo "cientos y miles de personas" han deambulado por las calles, han dormido en parques y jardines e incluso han tratado de acceder a viviendas y locales comerciales. "La palabra que mejor define la situación de Ceuta es invasión", ha afirmado.

El dirigente popular ha asegurado que la ciudad se enfrenta a una situación sin precedentes y ha advertido de que las cifras que manejan los cuerpos policiales sitúan la llegada de inmigrantes entre las 40.000 y las 50.000 personas, en una ciudad de apenas 80.000 habitantes. "Es la mitad de la población", ha subrayado, insistiendo en que Ceuta carece de capacidad para absorber una presión de estas dimensiones.

Bravo ha reclamado la activación inmediata de la situación de emergencia nacional prevista en la Ley de Seguridad Nacional al considerar que es el único instrumento capaz de devolver el control a la frontera y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno no haya ofrecido todavía una respuesta "clara" pese a que, según ha recordado, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, lleva desde comienzos de la semana alertando de la gravedad de la situación. También ha denunciado que el Ejecutivo no se haya puesto en contacto con el Partido Popular para abordar una crisis de esta magnitud.

En este sentido, ha destacado que Alberto Núñez Feijóo ha mantenido conversaciones permanentes con Juan Vivas para conocer la evolución de los acontecimientos y coordinar propuestas.

Bravo ha insistido en que no bastan pequeños refuerzos policiales y ha reclamado un despliegue mucho mayor de Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército para recuperar la seguridad y el control de la frontera. También ha defendido la activación de Frontex, recordando que la Unión Europea ya ha ofrecido su colaboración.

Cambios en la Ley de Extranjería

Durante la entrevista, el dirigente popular también ha defendido la modificación urgente de la Ley de Extranjería para facilitar el rechazo en frontera de quienes accedan de forma irregular por vía marítima.

Ha recordado que el Partido Popular registró esta iniciativa el pasado 16 de julio y ha pedido que pueda tramitarse por lectura única para que entre en vigor lo antes posible. Además, ha reclamado la comparecencia del presidente del Gobierno y la convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso para abordar la situación.

Bravo ha destacado que todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea de Ceuta, incluido el PSOE, han respaldado una declaración conjunta reclamando tres medidas: la declaración de emergencia nacional, el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el cierre de la frontera.

JUPOL advierte de una ciudad "desbordada"

Durante la entrevista también ha intervenido el delegado de JUPOL en Ceuta, Antonio García, quien ha respaldado el diagnóstico realizado por Bravo y ha descrito una situación de "miedo", "presión" e "inseguridad ciudadana impresionante".

El representante sindical ha explicado que la plantilla de la Policía Nacional en Ceuta cuenta con unos 580 agentes, una cifra que considera claramente insuficiente para hacer frente a una llegada masiva de inmigrantes. Asimismo, ha asegurado que tanto la Guardia Civil como el resto de servicios públicos se encuentran "desbordados" y ha reclamado refuerzos inmediatos.

García también ha afirmado que entre las personas que han entrado en la ciudad hay inmigrantes que ya habían sido expulsados anteriormente de España o de otros países europeos y que algunos cuentan con antecedentes penales.

"No hacen falta buenas palabras, sino hechos"

Juan Bravo ha vuelto a reclamar una respuesta inmediata del Ejecutivo y ha rechazado que la situación pueda afrontarse únicamente con anuncios de nuevos efectivos. "El Gobierno no puede venir con buenas palabras; tiene que venir con hechos concretos", ha afirmado, antes de reclamar explicaciones a Marruecos por la entrada masiva de inmigrantes y reprochar al Ejecutivo que, a su juicio, no haya exigido responsabilidades al país vecino.

El dirigente popular también ha criticado que el ministro de Asuntos Exteriores haya respondido a las críticas procedentes de Italia mientras, según ha sostenido, evita pedir explicaciones a Marruecos por lo ocurrido en la frontera.