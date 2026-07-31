La verdadera dimensión de la invasión: 50.000 inmigrantes han entrado en Ceuta según las fuerzas de seguridad

Unas 49.000 personas han entrado en Ceuta de forma irregular procedentes de Marruecos en los últimos días, según los primeros cálculos que manejan las fuerzas de seguridad.

Esa es la estimación que se ha hecho de forma provisional, ya que fuentes del Gobierno han señalado a EFE que, por el momento, no hay cifra oficial.

El vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, ha dado la misma estimación en Es la Mañana de Federico y ha descrito la situación que atraviesa la ciudad como una auténtica "invasión" y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de permanecer "de lado" mientras los ceutíes viven "con miedo, enfadados y sintiéndose abandonados".

Con un profundo conocimiento de la ciudad, de la que fue diputado entre 2016 y 2019, Bravo ha relatado que durante la noche ha recorrido distintas zonas de Ceuta y ha comprobado cómo "cientos y miles de personas" han deambulado por las calles, han dormido en parques y jardines e incluso han tratado de acceder a viviendas y locales comerciales. "La palabra que mejor define la situación de Ceuta es invasión", ha afirmado.

El dirigente popular ha asegurado que la ciudad se enfrenta a una situación sin precedentes y ha advertido de que las cifras que manejan los cuerpos policiales sitúan la llegada de inmigrantes entre las 40.000 y las 50.000 personas, en una ciudad de apenas 80.000 habitantes. "Es la mitad de la población", ha subrayado, insistiendo en que Ceuta carece de capacidad para absorber una presión de estas dimensiones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este viernes a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación que se vive en la ciudad autónoma después de que miles de personas hayan llegado a ella a nado o por el espigón que la separa de Marruecos.