Marruecos o la ley de Nolan

Hoy, para ser un intelectual sólo necesitas saber mezclar tres citas eruditas que aprendiste jugando al Trivial con cuatro referencias a la cultura pop. Imagino a un intelectual. Acaba de salir del cine, ha visto La Odisea de Nolan y su cabeza se debate sobre la mejor manera de enfocar la reseña obligatoria, aunque llegue tarde. ¿Cuántas formas de sugerir la nada existen?, se pregunta. ¿Cuántos Odiseos, en los periódicos, han jugado ya con sus lectores Polifemos? ¿Qué treta ingeniosa quedará por ofrecer? Entonces enciende sus notificaciones del móvil. Observa miles de inmigrantes ilegales cruzar la frontera de Ceuta sin que las autoridades españolas reaccionen de ninguna forma y piensa, qué curioso, la actualidad acaba de brindarme una oportunidad.

Se sienta a escribir y escribe acerca de la ley de Zeus, de la advertencia del "mejor cineasta de su generación", de la responsabilidad de un Occidente que, como aquellos pueblos micénicos, intuye que las causas de su declive y previsible colapso quizá se encuentren en haber abandonado valores tan supremos como la hospitalidad. El reto de la integración, comenta. El peligro de la extrema derecha, advierte, que se alimenta de la pulsión racista que anida en las profundidades de la animalidad humana. Expone: nuestra obligación como faro del mundo, ante esta nueva oleada incontrolada que no se sabe por qué nos viene —nadie sabe nunca por qué nos vienen las oleadas de Marruecos, vaya por Dios—, continúa siendo iluminar la estancia, no dejar que el sueño de la razón invada y venza la oscuridad.

Quizá podría haber escrito que la tesis de Nolan, llevada al extremo, no tiene del todo su sentido. Que no puede ser que Odiseo tarde diez años en darse cuenta de que no fue él quien, con su caballo mentiroso, destruyó el cemento que mantenía unidos los puentes de su civilización. Que de hecho había sido Paris quien, acogido por Menelao, había raptado primero a su esposa, escupiendo sobre los sagrados principios antes que nadie y abocando a aquellos pueblos interdependientes a convertirse inevitablemente para el otro en un extraño peligroso, es decir, en un pueblo del mar.

Pero no lo escribe. Eso le llevaría a añadir que quizá la lectura correcta de la película no habla de hospitalidad entre pueblos sino de confianza. Y que esa visión es más completa a la hora de indagar en el misterio apabullante del colapso de la Edad de Bronce, que si desapareció en cuestión de décadas quizá fue porque llevaba quién sabe cuánto tiempo viendo cómo se erosionaban aquellas instituciones que la hacían funcionar.

¿Qué llevó a la ruptura de la ley de Zeus?, habría escrito. ¿Qué hizo que, de la noche a la mañana, un sistema comercial vastísimo colapsase, una forma de organización política compleja agonizase, un andamiaje humano construido durante siglos se viniese abajo? ¿No será que los propios habitantes de aquellos reinos palaciegos dejaron de poder fiarse de sus reyes, que la corrupción política anidó primero, que después bastó una crisis económica, una serie de malas cosechas, para que dejase de existir la confianza en que la Administración fuese a reorganizar los recursos públicos de forma justa? ¿No pudo ser que, para ellos, dejó de ser rentable trabajar sin garantías de pago, fabricar las armas, nutrir a los ejércitos y custodiar las rutas comerciales? ¿Que la precariedad llevó a la desesperación y la desesperación a la estampida, las migraciones, la violencia y el miedo, ese miedo que mata cualquier incentivo para una sana colaboración internacional?

Quizá sí nos encontremos, como sugiere Nolan, en la misma encrucijada que no supieron resolver los pueblos micénicos. Quizá la crisis migratoria de Marruecos vuelva a demostrarnos, como nos demostró la dana, que vivimos en un Estado inoperante, anegado por la corrupción e incapaz de responder ante las crisis que le afligen, ya sean internas o externas. Quizá ya sea tarde para restaurar los lazos. Quién sabe. Importa poco lo que diga. Al fin y al cabo, si en algo dejó hace tiempo de confiar la gente, casi a la par que en los políticos, fue en quienes escribimos en la prensa, como si fuésemos la intelectualidad.