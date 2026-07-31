¿Puede acabar Marruecos con España?

A punto de cumplirse 51 años de la invasión marroquí del Sáhara español, España —o, al menos, sus dirigentes políticos y militares— siguen sin haber sacado las lecciones apropiadas de aquel suceso y, como estamos viendo estos días con la invasión de Ceuta y la amenaza sobre Melilla, la Marcha Verde se ha convertido, en realidad, en una Larga Marcha Verde, controlada según el antojo del Rey de Marruecos o quien tome las decisiones estratégicas en nuestro vecino del sur.

Independientemente de cómo se quieran caracterizar las relaciones bilaterales entre Marruecos y España, se puede afirmar inequívocamente que cuando Marruecos ha sentido una debilidad estratégica española, no ha dejado pasar la oportunidad para hacer avanzar sus intereses nacionales, aunque fueran contrarios o abiertamente confrontacionales con España.

Así pasó con la Marcha Verde de 1975, aprovechando los estertores del general Franco y la parálisis exterior de su régimen. Marruecos simplemente se aprovechó de la debilidad estructural de la España del momento. Algo parecido ocurrió con la captura del islote Perejil en julio de 2002. En medio de un conflicto de poder en el seno de la UE, donde Francia hacía cuanto estaba en su mano para disminuir el auge de España, y con unos Estados Unidos tentados por Rabat, Marruecos quiso testar la disposición española a defender sus posesiones en el Norte de África. Sólo el entendimiento por parte de José María Aznar de que dejar claro que mientras España gozara de una clara superioridad militar Marruecos nunca podría alcanzar sus ambiciones territoriales, evitó que la solución diplomática que buscaba Rabat alentase sus reivindicaciones sobre las plazas españolas.

En 2021, como protesta manifiesta por el tratamiento médico del líder del Polisario, Brahim Gali, en un hospital de Logroño, Marruecos alentó un asalto de miles de sus ciudadanos, la mayoría jóvenes, sobre Ceuta. Apenas un mes después de que se hiciera pública la presencia de Gali en suelo español, las autoridades marroquíes dejaron claro cómo su control o descontrol de los flujos migratorios podía poner en peligro la estabilidad del territorio español.

La invasión masiva del 30 de julio posiblemente no sea una respuesta a la reciente sentencia del Supremo que pone fin a las devoluciones en caliente de los inmigrantes que entran ilegalmente a nado desde Marruecos, sino la reacción de enfado tras la visita del presidente español Pedro Sánchez a Argelia el pasado 20 de julio. Rabat quiere así enviar el mensaje de quién domina la política exterior de la Moncloa en el Norte de África. El giro promarroquí nunca explicado de Sánchez sobre el futuro del Sáhara no parece ser suficiente. Jugar a la equidistancia entre Marruecos y Argelia es inaceptable. Y la debilidad del actual gobierno español sólo sirve de incentivo para la ofensiva marroquí.

El actual asalto de decenas de miles de marroquíes, por muy civiles que sean, ni es algo espontáneo ni responde a los criterios de inmigración económica. Hay quien lo ha definido como un acto de guerra híbrida. En cualquier caso, es obvio que se trata de un acto de presión y chantaje político cuando menos.

Marruecos —y esto es lo primero que hay que reconocer— es un enemigo directo por sus ambiciones territoriales sobre partes importantes del suelo español como son las dos ciudades de Ceuta y Melilla, los peñones adyacentes y las islas en el mar de Alborán y, también, no lo olvidemos, las Islas Canarias. Marruecos es un competidor económico frente a España de cara al mercado europeo. Y Marruecos es un rival diplomático y estratégico que compite por la atención y favores de nuestros socios y aliados directos, en la UE y fuera de ella, como son los Estados Unidos de América. Marruecos, por tanto, no es un vecino cualquiera. Y, de hecho, no es ni puede ser un buen vecino para España. No admitirlo sólo puede llevar a políticas y respuestas erróneas por parte de Madrid.

Marruecos ha entendido bien que la debilidad española es su mejor baza y, como hemos visto, siempre se ha aprovechado de ella. Por lo tanto, lo primero que debe hacer España para colocar a Marruecos en su justo sitio, es ser fuertes. Y a todos los niveles, político, diplomático y militar. En mi personal opinión, eso es imposible bajo el actual Gobierno sumido como está en una espiral de decadencia e inacción.

Pero ni siquiera un cambio de gobierno nos augura una mejor situación estratégica si no se modifican muchas de las causas de nuestra debilidad nacional. Por ejemplo, si a lo que estamos asistiendo es al desarrollo de una operación de guerra híbrida, España debería contar con capacidades de respuesta en el mismo plano. ¿Por qué Marruecos no ha sufrido ciberataques que afecten significativamente su red eléctrica o su red bancaria o telefónica? ¿No cuenta España con un mando de ciberseguridad? ¿O es que la ciberseguridad sólo se entiende en sus aspectos defensivos frente a atacantes y no también como capacidades ofensivas con las que impactar en nuestros adversarios?

España está obligada a desarrollar su propio concepto estratégico, que desde la entrada en la OTAN se ha limitado a "ser solidarios con nuestros aliados", que es lo único que explica los despliegues de nuestras tropas en los países bálticos o Rumanía. Durante años, las fuerzas armadas españolas se rigieron por la defensa del llamado "eje Baleares-Estrecho-Canarias", que se perdió en cuanto nuestros militares pudieron aspirar a puestos de mandos de la Alianza Atlántica. Ese eje, además de una fantasía que nunca llegamos a dominar, ha quedado hoy obsoleto. Pero no por eso hay que repensar cuánto de nuestra seguridad depende de lo que se decida en el Kremlin, en Bruselas o en Rabat. Y posiblemente sea en ésta última donde haya que poner toda nuestra atención estratégica.

También hemos podido comprobar que los medios de disuasión actuales no parecen funcionar con Marruecos, bien porque se juzgan insuficientes o porque se cree que no tenemos voluntad política de recurrir a ellos de manera más activa. Y en verdad, la defensa táctica militar de Ceuta y Melilla esinviable. Como difícil fue la recuperación de Perejil, que ha pasado a convertirse en la gran gesta militar contemporánea española tal y como ha glosado el entonces ministro de defensa, Federico Trillo, con su al orto y demás narrativa epopéyica.

La defensa del territorio español en el Norte de África hay que pensarla de otra forma y de manera creíble. Sólo bajo una amenaza real de una reacción militar más allá de nuestras fronteras, más allá de Ceuta y Melilla, en suelo marroquí, puede disuadir a Rabat de acciones contra los intereses de España. Hay que contar con los conceptos —lo más fácil—, los medios —lo caro— y la voluntad —lo ausente—. Todo lo demás, está condenado al fracaso. Es simplemente una cuestión de tiempo.

Marruecos está inmersa en una carrera de armamentos con Argelia que, no obstante, afecta de lleno a España. No sólo gasta más en relación al PIB que nosotros, sino que sus procesos de modernización de sus fuerzas armadas son altamente prometedores frente a los de España, que están guiados por las necesidades industriales y no por planteamientos estratégicos de defensa. Aún peor, dos de sus principales proveedores, los Estados Unidos de Donald Trump e Israel, le dan acceso a capacidades que España no va a tener y un apoyo diplomático que el gobierno de Sánchez ha dinamitado para contentar su ego y comerse electoralmente a la izquierda del PSOE.

Hoy por hoy la principal baza de Marruecos es la debilidad del gobierno actual español y su rechazo a la firmeza exterior. Pero la baza del futuro estriba en impedir que España mantenga su ventaja cualitativa militar y en no perder algo que ya ha conseguido, eso que en términos militares se denomina "el dominio de la escalada", esto es, controlar a su antojo el nivel de acción-reacción en la relación bilateral.

Si llega a haber algún día otro gobierno en España, volver a la política de contentación con Marruecos será un gravísimo error. La izquierda, cuando se instala en el poder, aguanta todo, como bien sabemos, pero la toma de parte de España bajo un gobierno de centro-derecha puede desatar una crisis institucional doméstica que acabe con España como la conocemos.

Si nos quitan Ceuta y Melilla, ¿cuánto tiempo podremos mantener Cataluña o el País Vasco? La invasión de ayer no sólo está vinculada a la del Sáhara, sino que va a determinar nuestro futuro, nos guste o no.