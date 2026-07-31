Sánchez ve "muy, muy razonable" el contacto con Marruecos y promete boyas en Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este viernes en la Ciudad Autónoma de Ceuta tras la gravísima crisis migratoria desatada en la víspera, en la que se estima que entraron cerca de 50.000 personas de forma irregular. El jefe del Ejecutivo ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad e "institucional" a la población local, asegurando que el Estado se hace cargo de la "angustia" y el estado emocional que se vive en las calles ceutíes.

Durante su intervención, Sánchez ha calificado el suceso como un "ataque" y una "violación de la integridad territorial de España", expresando su condena más enérgica ante lo que considera un hecho "deplorable". El presidente ha insistido en que el Ejecutivo de la nación movilizará todos los resortes del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutíes y asegurar que la ciudad autónoma recupere la normalidad cuanto antes.

Una de las medidas que el jefe del Ejecutivo ha aportado como solución es el próximo despliegue de un sistema de boyas en el espigón de la frontera del Tarajal. Esta iniciativa, encargada a la empresa Safamar, busca crear una "barrera física y visual" que permita cumplir con la reciente sentencia del Tribunal Supremo, la cual prohíbe las devoluciones en caliente de aquellos inmigrantes que accedan a nado a territorio nacional a menos que exista un obstáculo físico fronterizo que lo impida. Con esta infraestructura flotante, la Moncloa pretende facilitar y agilizar las repatriaciones directamente en el límite fronterizo.

Respecto a las relaciones diplomáticas con el país vecino, Sánchez ha destacado que la interlocución con Marruecos durante la jornada de ayer fue "muy, muy razonable", señalando la disposición de Rabat para cooperar activamente en la resolución de esta crisis sin precedentes. El presidente ha achacado la avalancha migratoria a la acción de las mafias que trafican con seres humanos, que habrían difundido a través de redes sociales una lectura interesada de la resolución judicial para propiciar el cruce masivo. De este modo, el Ejecutivo confía en que la colaboración marroquí sea fluida para acometer las expulsiones pendientes de manera urgente.