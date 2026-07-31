Un experto en inmigración alertó en esRadio del riesgo de un asalto masivo a la valla de Ceuta seis meses antes

Las imágenes registradas este jueves en Ceuta, con múltiples entradas irregulares por distintos puntos de la frontera y decenas de inmigrantes accediendo a la carrera por el paso del Tarajal, han devuelto a la actualidad una advertencia lanzada hace casi seis meses por el analista político y experto en inmigración Rubén Pulido en La Noche de Cuesta, de esRadio.

El 3 de febrero de 2026, en conversación con Carlos Cuesta, Pulido aseguró que el anuncio del Gobierno sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes estaba generando un "efecto llamada" con consecuencias visibles en distintos puntos de España y advirtió de que Ceuta podía convertirse en el principal foco de presión migratoria. "Al otro lado hay cientos de personas organizadas y todo apunta a que van a intentar entrar a la vez", afirmó entonces.

Del efecto llamada al colapso de consulados

Durante aquella entrevista, Pulido describió escenas de aglomeraciones en consulados, oficinas de Extranjería y dependencias policiales en provincias como Barcelona, Alicante, Almería, Málaga o Huelva.

El experto sostuvo que el sistema administrativo no estaba preparado para afrontar un proceso de regularización de esas dimensiones y alertó de problemas para verificar la identidad de algunos inmigrantes, además de la presencia de personas con antecedentes penales entre quienes acudían a iniciar trámites. También denunció que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevaban tiempo alertando de la presión migratoria y de la situación en la frontera de Ceuta.

"Si yo podía preverlo, el Gobierno también"

Tras los sucesos registrados este jueves, Rubén Pulido ha difundido un vídeo en redes sociales en el que ha recuperado un fragmento de aquella intervención en esRadio y ha defendido que lo ocurrido era un escenario previsible. "El vídeo que acabáis de ver es de una entrevista de febrero de este año. Si yo en febrero podía prever un escenario de estas características, el Gobierno también podía saberlo".

Pulido ha afirmado que tanto el vallado fronterizo como los espigones del Tarajal y Benzú presentaban deficiencias desde hacía meses y ha sostenido que Guardia Civil y Policía Nacional venían advirtiendo de esa situación.

En ese mismo mensaje, el analista ha reclamado una respuesta inmediata del Ejecutivo ante lo sucedido en Ceuta. "Lo que hemos visto hoy es un ataque directo contra las fronteras españolas que exige una respuesta de igual magnitud".

Entre las medidas planteadas, ha defendido la utilización de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), la ampliación urgente de su capacidad si fuera necesario, el refuerzo de la presencia policial en Ceuta, Melilla y Canarias y una respuesta diplomática frente a Marruecos.

Asimismo, pidió extremar los controles de seguridad para identificar a las personas que han accedido al territorio nacional. "No sabemos quién está entrando, no sabemos quién está aprovechando este escenario para infiltrarse en territorio español".