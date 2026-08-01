Aldama destapa la red política de Sánchez y Zapatero: ¿por qué el Gobierno defiende a ZP?

En el análisis de El Programa de Cuesta emitido en Libertad Digital, se aborda con extrema preocupación la profunda y presuntamente delictiva conexión entre el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La reciente comparecencia judicial del comisionista Víctor de Aldama ha arrojado una luz demoledora sobre la verdadera naturaleza de esta alianza, que lejos de responder a una sintonía ideológica o de partido, parece cimentarse sobre un entramado de intereses económicos y de supervivencia política mutua a expensas del Estado de Derecho.

Según las revelaciones de Víctor de Aldama ante el juez, José Luis Rodríguez Zapatero actúa como el auténtico cerebro en la sombra de una red que conecta los intereses de la dictadura de Venezuela con España. Aldama sostiene que el expresidente no solo media con el régimen de Nicolás Maduro, sino que capitanea, junto con Sánchez, un tinglado corrupto que salpica las finanzas del propio PSOE. Estas acusaciones de financiación irregular adquieren un cariz de extrema gravedad al revelarse la identidad de figuras como Francisco Flores, banquero de confianza del chavismo y uno de los firmantes del desvío de fondos destinados a partidos de la Internacional Socialista.

El entramado societario y de testaferros de esta red incluye, presuntamente, transferencias de casi 150.000 euros a favor de Julio Martínez, señalado como el hombre de paja de Zapatero. En este sentido, la defensa a ultranza que hace Pedro Sánchez de la honorabilidad de su predecesor no es más que una maniobra de defensa penal preventiva. Para los analistas del programa, la complicidad de ambos líderes es absoluta, compartiendo la gestión de influencias internacionales a cambio de suculentas contrapartidas económicas y de posicionamiento político, como el nombramiento de Sánchez al frente de la Internacional Socialista gracias al apoyo de las sucursales del petróleo venezolano.