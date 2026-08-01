Zapatero, ¿a prisión por su fuga frustrada a Venezuela? Chivatazo que casi libra a ZP de la Justicia

El programa de Libertad Digital, El Programa de Cuesta analiza las novedades del escándalo judicial que salpica de lleno al expresidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco del polémico rescate a la aerolínea Plus Ultra. Dieter Brandau, Raúl Vilas y Carlos debaten sobre el devastador auto de la Audiencia Nacional redactado por el juez Calama, un documento de 88 folios que sitúa a Zapatero en la cúspide de una presunta trama de tráfico de influencias. A pesar de que el expresidente sigue defendiendo la absoluta legalidad y transparencia de sus ingresos privados, las pruebas reveladas desmontan por completo su estrategia de defensa.

El auto describe de forma minuciosa un complejo entramado societario de 39 empresas que orbitan alrededor de su testaferro, Julio Martínez. En esta red se habrían producido pagos cruzados sospechosos, incluyendo transferencias directas a la empresa Whathefav, propiedad de las hijas del propio Zapatero, que superan el millón de euros. En total, los cobros directos percibidos por el expresidente socialista rozan el millón y medio de euros, con ramificaciones que conectan con Francisco Flores, conocido por su implicación en las sospechas de financiación ilegal del PSOE.

Los colaboradores del programa, destacan el sonado cambio de postura de los partidos de la izquierda y de los medios de comunicación afines. Políticos que inicialmente calificaron el proceso judicial como una cacería sin fundamento se ven ahora obligados a distanciarse de Zapatero ante la contundencia de la investigación liderada por la Fiscalía Anticorrupción. En la tertulia se ridiculizan las explicaciones de Zapatero sobre el cobro de 70.000 euros anuales por la redacción de supuestos informes que a él solo le costaban 15.000, una práctica que comparan con los informes falsos del caso Negreira, consistentes en meras copias de Wikipedia.

La investigación del juez de la Audiencia Nacional contradice directamente el desmentido público del expresidente sobre su intermediación ante la SEPI. Las intervenciones telefónicas demuestran que los miembros de la red corrupta se referían a él como "nuestro pana Zapatero detrás" para presionar al Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, y forzar la entrega de 53 millones de euros de dinero público. Dado que el rescate fue una decisión colegiada, la responsabilidad legal se extiende a los 22 ministros de la coalición de Pedro Sánchez, incluidos dirigentes de Podemos como Pablo Iglesias e Irene Montero.