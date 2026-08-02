Daño irreparable

Se me ocurren mil planes para enfrentar la crisis de Ceuta. En este mismo periódico ya se han escrito algunos de buena factura política y mejores intenciones ideológicas. Son soluciones correctas. Viables. Otros millones de españoles tendrían otras no menos racionales que las anteriores. Pero sospecho que ninguna de ellas se llevará a cabo, entre otras razones, porque todas exigen voluntad de acción conjunta por parte de la oposición. Todas pasan por sacar del poder a Sánchez. Ahí comienza el lío. ¿Cuándo aparecerán juntos los líderes de la Oposición presentando un programa conjunto de actuaciones para sumarse al grito más popular de España: "Pedro Sánchez..."? Me temo lo peor.

Por lo tanto, peroremos sobre lo que nos espera. Más Sánchez y menos democracia. Más Sánchez y menos democracia. La tiranía sanchista aguanta. El tirano sale reforzado y se va de vacaciones. No, no es un psicópata. Es, repito, un tirano. Sí, hemos asistido a una invasión en toda regla del territorio nacional. La soberanía española está herida de muerte. Las fracturas del llamado Estado de Derecho han quedado al descubierto. La Nación española es sólo un vocablo para la retórica. El régimen político del 78 se tambalea. Aquí no se salva nadie: la Corona, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial han quedado para el arrastre. Pero el tirano se mantiene. ¿Qué ha pasado? Sencillo: el jefe de los moros marroquíes manda en España. Maneja a Sánchez a su antojo con la ayuda de sus dos grandes socios. Nadie descarte que, detrás de toda esta crisis, estén Estados Unidos de Norteamérica e Israel. Nada es por casualidad. España está medio muerta y la Unión Europea moribunda. La señora Meloni se ha percatado del asunto y lo ha denunciado. Ojalá le hagan caso.

Mientras tanto, preparémonos para lo peor: todo seguirá igual. Sánchez está en su residencia de verano. Ya ha dicho que la crisis está resuelta. Se cachondea de los españoles y les recomienda canciones de verano. No sabe qué es la dignidad, incluso ha mandado una cartita de queja a la UE porque nadie se ha solidarizado con sus políticas humanitarias. ¿El colmo de la desvergüenza? No. El tiranuelo y sus compinches conocen bien el material humano que les rodea. Nadie hará nada en su contra. Sus criados le protegen. Pero, al final, dicen los más ilusos, ha mandado el Ejército a Ceuta. Bastaría una compañía de la Legión y todo resuelto. ¡Pobres, imbéciles! El daño ya está hecho. Y es irreparable. No hay institución que se salve de esta crisis, pero, seguramente, la de las Fuerzas Armadas es una de las que salen peor paradas. ¡El glorioso Ejército español está tan tocado como la entera nación!

¿Qué es exactamente hoy el Ejército español? Poco. Esa institución está tan devastada como la Universidad española. Funciona por inercias. Un sargento del Ejército de Franco tenía más entidad que la mayoría de los generales de Sánchez. ¿Quién confiaría hoy el mando de las tropas del Ejército en Ceuta al teniente general de la Guardia Civil que hace unos meses mandaba a otro general, un subordinado, con el lenguaje propio de los bajos fondos? Seamos serios. El Ejército español limpiará, sí, un poquito Ceuta y a otro día todo seguirá igual. Nadie reprimirá a los moros de Mohamed VI. España seguirá "funcionando" como una nación sin columna vertebral. El Ejército español es ceniza... Mientras tanto, repitamos, Feijóo y Abascal son incapaces de hacer una declaración conjunta con un plan serio para sacar a Sánchez de La Moncloa... Ha perdido otra gran oportunidad. Sin Ejército y sin Oposición llegaremos a finales de agosto y nadie se acordará de Ceuta ni de la madre que parió al moro... Todo se diluye en el tiempo del tirano. El daño causado a España es irreparable.