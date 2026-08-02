La llegada de los bárbaros

Acaso convendría recordar hoy que los militares españoles —el mayor contingente del destacamento aliado— vigilan día y noche con sus Leopard 2E y sus Pizarro la línea fronteriza de Letonia con el país vecino. Y que a ellos se suma, como igual resulta sabido, el destacamento aéreo Vilkas en Lituania, con sus Eurofighter protegiendo otro espacio nacional que tampoco es nuestro. La Federación Rusa, nación que no ha proferido ninguna amenaza contra España, constituye el riesgo potencial para terceros que, según se nos dice, exige mantener parte de nuestras mejores tropas en la otra punta del continente.

Una solidaridad bien asimétrica, esa nuestra. Y es que ningún soldado de la Alianza morirá nunca defendiendo Ceuta o Melilla, pues el artículo 6 del Tratado de Washington excluye ambos territorios del perímetro donde se aplica la defensa colectiva. A tanta generosidad para blindar soberanías ajenas procede añadir los cuatro mil millones de euros que España ha donado al ejército de Ucrania, un país que no pertenece ni a la OTAN ni a la Unión Europea, además de carecer de vínculos históricos, culturales o de cualquier otro tipo con nosotros. Y mientras tanto, el rey de Marruecos acaba de invertir 14.500 millones de euros este año en modernizar sus fuerzas de combate, un 18% más que el anterior. Huelga decir que Mohamed VI no destina ni un céntimo a regalarle armamento a Zelenski.

Así las cosas, sesenta mil efectivos marroquíes acaban de tomar al asalto la localidad española de Ceuta, todo ello sin toparse con resistencia alguna. Al punto de que había más uniformados custodiando la puerta del supermercado local de la cadena Mercadona que defendiendo la valla con Marruecos. Y mientras tanto, nuestros generales y almirantes mirando hacia el Báltico. Costa Rica abolió su ejército en 1948 y lleva casi ochenta años sin lamentarlo. España podría darse el mismo gusto. Sería cuestión de pensarlo. A fin de cuentas, ¿para qué lo queremos si no está en el único rincón del planeta Tierra donde necesitaríamos que estuviese? Ya puestos a hacer el ridículo, nos saldría mucho más barato disolverlo.