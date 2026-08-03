"El mayor despropósito" desde ETA: Imbroda condena la gestión de la crisis de Ceuta

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha criticado la gestión del Gobierno de España ante la crisis migratoria de Ceuta y ha reclamado nuevas medidas para reforzar la seguridad de las fronteras de las dos ciudades autónomas. Entre sus propuestas figuran recuperar la denominada zona neutral de 500 metros con Marruecos y establecer una conexión marítima entre Melilla y Nador.

Durante una rueda de prensa, Imbroda ha calificado la situación vivida en Ceuta como "el mayor despropósito que se podía haber dado en España" desde el comienzo de la democracia, "quitando ETA". El presidente melillense ha asegurado que no recuerda un episodio de una gravedad semejante y ha señalado que la crisis ha puesto "en solfa la nación española, la soberanía de España y el bienestar" de los ciudadanos de Ceuta.

Imbroda ha reivindicado el carácter plural de Ceuta, cuyos habitantes son, según ha destacado, "musulmanes, cristianos y judíos", una convivencia que ha descrito como "una mezcla maravillosa de culturas". También ha recordado que entre Ceuta y Melilla viven cerca de 180.000 españoles y que ambas ciudades llevan "casi seis siglos siendo españolas".

Reclama recuperar la zona neutral

El presidente de Melilla ha defendido mantener una relación de cooperación con Marruecos, pero ha reclamado que España exija al país vecino "respeto" y que no vuelvan a producirse situaciones como las registradas durante las avalanchas migratorias.

Entre sus propuestas figura recuperar la denominada zona neutral de 500 metros que, según ha explicado, separaba antiguamente ambos Estados. Imbroda sostiene que Marruecos ha ocupado progresivamente esa franja hasta situarse junto a los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla.

A su juicio, recuperar ese espacio permitiría mejorar la protección de las fronteras, por lo que ha instado al Gobierno central a plantear esta cuestión dentro de las relaciones bilaterales con Rabat.

Una línea marítima con Nador

Imbroda también ha recuperado una propuesta anterior para establecer una línea marítima lanzadera entre Melilla y Nador. El objetivo sería reducir la presión sobre el paso fronterizo de Beni Enzar y facilitar los desplazamientos entre ambos territorios.

Durante la crisis, la Ciudad Autónoma realizó gestiones con compañías navieras para buscar alternativas de transporte, pese a que esta materia no corresponde directamente a sus competencias.

Sánchez y el Rey

El presidente de Melilla ha reclamado a Pedro Sánchez que visite la ciudad acompañado por el rey Felipe VI. Imbroda ha explicado que sí recibió una llamada del monarca, con quien mantuvo, según sus palabras, "una conversación interesante y larga".

"Su Majestad me llamó y le agradezco muchísimo que se haya interesado por Melilla en estos momentos que eran duros", ha señalado. El dirigente melillense ha añadido que Felipe VI le trasladó su preocupación por lo ocurrido y ha destacado la "solidaridad y apoyo" que, según ha indicado, el monarca ha mostrado hacia la ciudad.

Imbroda ha recordado que las visitas oficiales del Rey necesitan la autorización del Gobierno. "Es el presidente Sánchez quien tiene que dar el 'plácet' al Rey para que venga a Melilla", ha afirmado. Por ello, ha instado al jefe del Ejecutivo a facilitar la visita: "Podría decir: vamos a ver Melilla, vamos con el Rey a Melilla".

"A mí no me ha llamado nadie del Gobierno"

Imbroda ha denunciado que ningún miembro del Ejecutivo se puso en contacto con él durante la crisis. Según ha asegurado, las llamadas que recibió fueron las del Rey, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

"A mí no me ha llamado nadie del Gobierno", ha lamentado. El presidente melillense ha señalado que su última conversación con un miembro del Ejecutivo central se produjo "hace aproximadamente un año y medio", cuando el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, le comunicó que se había solucionado la situación de la aduana comercial con Marruecos.

Imbroda ha cuestionado esa afirmación al considerar que la aduana no ha recuperado el funcionamiento que tenía antes de su cierre unilateral por parte de Marruecos el 1 de agosto de 2018.

También ha reclamado una mayor atención del Estado hacia Ceuta y Melilla y más recursos económicos, técnicos y humanos para ambas ciudades.

Críticas a la política migratoria

El presidente de Melilla ha defendido recuperar una política migratoria común dentro de la Unión Europea y ha criticado la posición mantenida por el Gobierno español durante la negociación del reglamento europeo sobre migración.

Ante la reunión extraordinaria de ministros de la Unión Europea convocada para abordar la crisis, Imbroda ha augurado un "tirón de orejas" a España por las consecuencias que la llegada masiva de migrantes puede tener para otros socios comunitarios.

También ha cuestionado el despliegue de medios marítimos anunciado por el Gobierno para reforzar la vigilancia en el Estrecho y en el entorno de Ceuta y Melilla, al considerar que resulta insuficiente ante la magnitud del fenómeno migratorio. "Creo que estamos haciendo el ridículo", ha concluido.