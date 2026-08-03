El PP propone facilitar las devoluciones 'en caliente' y descarta un pacto con el Gobierno

El Partido Popular ha emprendido una ofensiva parlamentaria contra el Gobierno por la nefasta gestión de la crisis vivida en Ceuta, y que a día de hoy continúa. Los grupos en el Congreso y en el Senado han registrado una batería de preguntas para saber desde cuándo se conocía la amenaza y por qué no se tomaron medidas. Además, han registrado una Proposición de Ley para facilitar las devoluciones 'en caliente' en la frontera marítima.

La propuesta incluye una modificación de la Ley de Extranjería para que los extranjeros que entren de manera ilegal por mar puedan ser también "rechazados". De esta forma, se solucionaría el agujero detectado por el Tribunal Supremo con la sentencia que ha contribuido a la invasión, y que prohíbe las devoluciones de este tipo cuando se producen llegadas a través de la frontera marítima.

Al ser preguntado en rueda de prensa por la posibilidad de acordar con el Gobierno esa modificación legislativa, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que "es muy difícil ponerse de acuerdo con quien se ha ido de vacaciones, con quien no respeta a su país, desatiende a los ciudadanos, les abandona y les deja en una situación de riesgo para su propia seguridad". "Del Gobierno de Sánchez esperamos más bien poco", remataba.

De esta forma, descartaba la posibilidad de que puedan negociar o llegar a un acuerdo en este sentido, reprochando al presidente que se haya ido de vacaciones cuando los ceutíes siguen aterrorizados. PP y PSOE ya protagonizaron otro choque con la modificación de la Ley de Extranjería en su artículo 35 para que el Estado se encargue de la gestión del reparto de menores no acompañados entre Comunidades Autónomas.

El despliegue de las boyas que ha llevado a cabo el Gobierno en la frontera de Ceuta también podría evitar las consecuencias de ese fallo, ya que delimitan de forma física la frontera marítima, que fue lo que puso en cuestión el Supremo. El Gobierno podría optar, además, por cambiar la Ley, como pide el PP, para evitar la ambigüedad que ha derivado en esa sentencia.