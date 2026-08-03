Un diputado del PSC delira y acusa a Feijóo, Abascal y Orriols de "ceder al chantaje marroquí"

Christian Soriano, con escaño en el Parlamento, reconoce el chantaje de Marruecos y lo vincula a la visita de Sánchez a Argelia, pero culpa a la oposición

El diputado autonómico del PSC Christian Soriano, que ha hecho de la red social Instagram su particular y único altavoz, ha publicado este lunes una historia en la que por un lado y a diferencia de sus correligionarios socialistas se atreve a señalar a Marruecos como culpable de la invasión de Ceuta, pero por otro llega al extremo de culpar de la situación a Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Sílvia Orriols.

Soriano, que se presenta como politólogo además de como diputado, asegura que la invasión marroquí es la reacción de Rabat a la visita de Pedro Sánchez a Argelia y de la ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1977. Según la versión de Soriano, lo que ha sucedido en los últimos días ya pasó en 2021 como consecuencia de que España diera asistencia sanitaria en la península a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario.

"Así que las cosas por su nombre. Esto no es un conflicto migratorio sino un chantaje político de Marruecos a España", resume el diputado. Sin embargo, el joven socialista imprime un giro inesperado a su perorata y añade: "Feijóo, Abascal y Orriols prefieren ceder al chantaje marroquí y plegarse a los intereses de Marruecos antes que defender a España y defender a (sic) la integridad y la soberanía nacional de nuestro país".

Según la delirante teoría de este diputado, la culpa es de la oposición: "Y todo por intentar desgastar al Gobierno de la nación y al Gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez. Porque claro, ya no nos chupamos el dedo y no es casualidad que Trump, principal aliado de Marruecos, salga justo después a decir que esto es culpa del Gobierno de extrema izquierda que tiene España".

Soriano también cita a Meloni, a quien se dirige en estos términos: "Por cierto, reina, a ti se te han colado el doble de inmigrantes que a nosotros los últimos cinco años". Y sigue: "Así que las cosas por su nombre. Esto es un chantaje político de Marruecos a España que cuenta con el apoyo de Trump, el silencio de Vox y la complacencia de Feijóo. Porque entre defender a España o utilizarla para desgastar al Gobierno han escogido lo segundo".

El diputado socialista lo tiene tan claro que no duda en acusar a Mohamed VI de chantaje a pesar del extremo cuidado con el que los socialistas se dirigen al monarca alauita, pero no se olvida de incluir en la ecuación del desastre a "una derecha y una extrema derecha española que prefieren vender a España antes de defenderla con tal de intentar desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez. Lo demás, milongas".

El último mensaje polémico en Instagram de Soriano llevaba este encabezamiento: "Un día conmigo como diputado del Parlamento". Era un repaso por su jornada "laboral" que causó vergüenza ajena en sus propias filas.