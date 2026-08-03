"Enorme desconcierto" entre los socios europeos con Sánchez: "Es un gran fracaso diplomático"

El eurodiputado del Partido Popular Javier Zarzalejos ha denunciado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ante la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y ha acusado al Ejecutivo de haber rechazado de forma reiterada los recursos ofrecidos por la Unión Europea para reforzar el control de las fronteras. A su juicio, la crisis ha puesto de manifiesto una situación de "extrema vulnerabilidad" en Ceuta y Melilla y constituye, entre otras cosas, "un gran fracaso diplomático de las autoridades del Gobierno de España".

En una entrevista en los micrófonos de Es la Mañana de Federico, Zarzalejos ha defendido que la reunión de los ministros de Interior de la Unión Europea prevista para abordar la crisis demuestra la "excepcionalidad de la situación" y será el comienzo de una serie de iniciativas comunitarias. El eurodiputado ha señalado que existe una "enorme preocupación" y "un enorme desconcierto" entre los socios europeos, en referencia también a la carta firmada por 22 primeros ministros para reclamar una respuesta coordinada.

El dirigente popular ha rechazado además el argumento de una supuesta falta de solidaridad europea con España. Según ha explicado, la Unión Europea ha dado a España "acceso prioritario a financiación" para reforzar las fronteras y gestionar los flujos migratorios, mientras que la Comisión Europea lleva tiempo ofreciendo recursos de Frontex —Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas—, tanto humanos como tecnológicos.

"Frontex, que está presente y desplegada en los puntos de mayor tensión migratoria de Europa, resulta que no está en Ceuta, que no está en Melilla, que apenas está en Canarias", ha afirmado Zarzalejos. El eurodiputado ha criticado que el Gobierno haya rechazado "continuamente" los ofrecimientos de la Comisión Europea para contar con el apoyo de la Agencia Europea de Control de Fronteras, a la que ha definido como "el instrumento ejecutivo más importante y eficaz que tenemos a nuestra disposición".

"El principio de primacía del derecho de la Unión es claro"

Preguntado por la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente y su posible relación con la situación vivida en Ceuta, Zarzalejos ha recordado que existe un "principio claro desde el punto de vista legal". Concretamente, el de la primacía del Derecho de la Unión en aquellas áreas en las que la UE es competente.

En caso de que la sentencia del Supremo entrase en contradicción con el Derecho europeo, ha explicado, tendría que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien resolviera el conflicto. No obstante, ha advertido de que la resolución del Supremo se está utilizando "de una manera interesada" para justificar una situación cuyo alcance, según su interpretación, excedería con mucho el posible efecto de esa sentencia.

Zarzalejos ha considerado que la sentencia afecta a "una parte de la inmigración o de las entradas irregulares", pero ha señalado que la magnitud de la llegada de personas a Ceuta obliga a dimensionar su repercusión.

El eurodiputado también ha rechazado que el Partido Popular deba promover un procedimiento europeo para desactivar la sentencia, insistiendo en que "no se debería utilizar la sentencia como un elemento de distracción en relación con lo que ha ocurrido". A su juicio, la resolución del Supremo hace una interpretación que el tribunal "tiene derecho a hacer", pero ha defendido que desde el punto de vista técnico tendría "fácil arreglo".

"Un gobierno está para dar seguridad"

Para Zarzalejos, la crisis de Ceuta no puede analizarse como un episodio aislado. Ha recordado la entrada masiva registrada en mayo de 2021 y ha asegurado que entonces el Parlamento Europeo y las instituciones comunitarias se alinearon "claramente en defensa de la protección de las fronteras y de la integridad territorial española".

Sin embargo, considera que desde entonces el Gobierno español se ha desmarcado de algunas de las principales políticas migratorias de la Unión Europea. Entre ellas ha citado la regularización de inmigrantes en situación irregular y el rechazo de los ofrecimientos europeos para reforzar el control fronterizo."Estamos hablando, entre otras cosas, de un gran fracaso diplomático de las autoridades del Gobierno de España", ha afirmado.

El dirigente popular ha criticado también que el Ejecutivo haya tratado de dar por recuperada la normalidad en Ceuta en apenas 24 horas y ha cuestionado que, en lugar de determinar responsabilidades, haya optado por una confrontación con buena parte de sus socios europeos. De hecho, según el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, todavía quedan entre 3.000 y 5.000 inmigrantes en la ciudad autónoma.

A su juicio, las imágenes de lo ocurrido en Ceuta "han dado la vuelta al mundo" y han resultado "tremendamente perjudiciales" para la imagen de España. Además, ha asegurado que entre responsables políticos europeos existe una primera reacción de "desconcierto, casi de incredulidad".

"Un gobierno está para dar seguridad", ha defendido Zarzalejos, que ha situado como destinatarios de esa seguridad, en primer lugar, a los ciudadanos de Ceuta y Melilla, después al conjunto de los españoles y también a los socios europeos.

El PP pide revertir el "abandono" de Ceuta y Melilla

El eurodiputado ha defendido que España debe actuar antes de plantearse qué pueden hacer por el país la Unión Europea o la OTAN. "España tiene capacidades, tiene recursos, tiene experiencia para hacer una política que cambie el signo de los acontecimientos en Ceuta y en Melilla", ha señalado.

Zarzalejos considera que ambas ciudades han entrado en una situación de "extrema vulnerabilidad" que debe revertirse. En este sentido, ha criticado la dotación policial y ha señalado que Ceuta y Melilla están siendo "asfixiadas desde el punto de vista comercial por Marruecos".

También ha cuestionado la situación de la aduana comercial con Marruecos. "No es verdad que exista una aduana comercial con Marruecos. No hay tráfico comercial con Marruecos", ha afirmado.

Asimismo, ha mencionado la ampliación del dique de Ceuta como una infraestructura que, según sus declaraciones, habría dificultado la llegada por mar y ha denunciado lo que considera una "política de sistemático abandono de los intereses de Ceuta y de Melilla y de los intereses de sus habitantes".

Sobre la posibilidad de que Ceuta y Melilla sean reconocidas como territorio protegido por el artículo 5 de la OTAN, Zarzalejos ha señalado que es una posibilidad que "sin duda hay que contemplar". No obstante, ha insistido en que España debe analizar primero qué puede hacer por sí misma.

Firmeza con Marruecos

Frente a la propuesta del líder de Vox, Santiago Abascal, de romper o suspender temporalmente el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, el eurodiputado ha considerado que no es una decisión viable en este momento.

"No se trata de romper con Marruecos, se trata de que Marruecos actúe de manera responsable, que coopere lealmente", ha defendido. Zarzalejos ha reclamado una posición de "firmeza" y "exigencia", pero ha rechazado que la respuesta deba pasar por romper las relaciones con el país vecino.

Lo de Ceuta ha sido una INVASIÓN y un ACTO DE GUERRA promovido por Marruecos y permitido por Sánchez, que es incapaz de responder porque está sometido a Marruecos. 🚩Todos los marroquíes ilegales a Marruecos ya.

🚩 Militarización permentente de la frontera ya.

🚩 Cierre del… pic.twitter.com/A4S3sN9cor — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) August 2, 2026

El dirigente popular también ha explicado que, a su juicio, el cambio de posición en Europa respecto a la inmigración no responde tanto a un cambio de opinión como a la necesidad de adaptar la respuesta legal a las nuevas circunstancias. Ha señalado que los equilibrios políticos europeos han cambiado y que la inmigración está adquiriendo una dimensión preocupante como "arma en conflictos híbridos".

En este contexto, ha citado los casos de Bielorrusia y de países nórdicos y bálticos próximos a Rusia, además de la actividad de las mafias dedicadas al tráfico de inmigrantes.

Zarzalejos ha defendido que la Comisión Europea ya ha iniciado un fortalecimiento de las políticas migratorias mediante nuevas propuestas legislativas y el refuerzo de instrumentos ejecutivos de la Unión, entre ellos Europol y Frontex. "La solidaridad no solamente hay que exigirla, hay que por supuesto darla", ha remarcado.

La crisis de Ceuta en el Parlamento Europeo

Zarzalejos ha avanzado que probablemente habrá una reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos de Justicia e Interior y que está previsto un debate parlamentario en el primer pleno de septiembre. Preguntado por la posibilidad de impulsar una nueva resolución sobre la utilización de la inmigración por parte de Marruecos como mecanismo de presión, ha considerado que es "perfectamente posible" que se plantee.

El eurodiputado ha recordado que en 2021 el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que condenaba la entrada de más de 10.000 personas en Ceuta y rechazaba la utilización por parte de Marruecos de los controles fronterizos y de la inmigración, especialmente de menores no acompañados, como medio de presión política contra un Estado miembro.

A su juicio, esta cuestión resulta especialmente relevante ahora porque el Gobierno español está reclamando solidaridad a sus socios europeos. "No se puede actuar de manera unilateral y luego esperar que los demás ofrezcan una solidaridad que tú no has sido capaz de ofrecer a ellos", ha afirmado.

En cuanto a las conversaciones mantenidas con responsables de grupos políticos europeos, Zarzalejos ha explicado que existen "muchas preguntas" sobre lo ocurrido y ha confiado en que sean abordadas en un "debate parlamentario realmente significativo".

Sobre el Mundial de 2030

Por otra parte, Zarzalejo también ha abordado la posibilidad de que Marruecos acoja la final del Mundial de fútbol de 2030 y la influencia del país norteafricano en Bruselas.

En este sentido, el eurodiputado ha asegurado que Marruecos "defiende sus intereses" y que ocupa "el terreno que otros dejan libre". "Si nosotros por las razones que sean dejamos terreno libre ese terreno lo ocupará Marruecos", ha señalado.

El eurodiputado ha considerado que sería "escandaloso" que España perdiera la celebración de la final del próximo Mundial, pero ha descartado que España deba retirarse de la competición si finalmente Marruecos acoge el partido.

"No creo que debería retirarse. Yo creo que lo que debería hacer es ganarlo, sería la mejor respuesta", ha concluido.