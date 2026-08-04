El Gobierno destina 25 millones para atender a los menores que entraron ilegalmente en Ceuta

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado una partida extraordinaria de 25 millones de euros para atender a los menores que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes. Según ha explicado, el dinero será transferido desde el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, que será el encargado de remitir los fondos a Ceuta para hacer frente a la atención urgente de los menores que, aunque no hay cifras fiables, se estima que superan los 800.

Saiz ha defendido que esta decisión demuestra que "el Gobierno de España está acompañando a Ceuta" y ha asegurado que el Ejecutivo está poniendo "especial énfasis en los más vulnerables". Asimismo, ha reclamado la colaboración de todas las comunidades autónomas, "también las gobernadas por el Partido Popular", para asumir el reparto de los menores.

Preguntada por las informaciones que apuntan a que distintos organismos manejaban avisos sobre una posible entrada masiva desde Marruecos, la ministra se ha mantenido fiel al relato de Moncloa y también ha negado que el Ejecutivo recibiera una alerta concreta: "En ningún momento hubo constancia de ningún informe que alertara de la magnitud de este hecho inédito", ha afirmado. Si ha reconocido que existía información sobre un repunte de llegadas, pero lo ha calificado como "propio del periodo estival".

Lejos de realizar críticas al papel de Rabat, Saiz también ha defendido que la gestión de la crisis "no hubiera sido posible sin la colaboración de Marruecos". La ministra ha insistido en que la respuesta del Ejecutivo ha sido "inédita" y ha asegurado que incluso fue reconocida por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

También ha reivindicado que la política migratoria del Gobierno "pone siempre en el centro los derechos humanos" y ha sostenido que "España ha estado a la altura".