El PP alerta a Bruselas de que la invasión de Ceuta vulnera la soberanía europea

La delegación española del Partido Popular en el Parlamento Europeo ha remitido una carta a todos los eurodiputados para alertar de la gravedad de la crisis desencadenada en Ceuta y Melilla tras la entrada masiva e irregular de más de 60.000 personas. Se calcula, además, que casi un centenar de inmigrantes ha perdido la vida.

Los 22 eurodiputados reclaman una respuesta europea contundente ante lo que consideran una vulneración de la frontera exterior de la UE. En la carta, el PP sostiene que lo ocurrido en Ceuta y Melilla trasciende una crisis migratoria y constituye una amenaza para la integridad territorial de España y para la credibilidad del espacio Schengen. "Ceuta no es solo una frontera española; es la frontera exterior de Europa", subrayan los eurodiputados en la carta.

Esteban González Pons denuncia, además, la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez ante esta crisis migratoria. En particular, recuerda que la Comisión Europea ofreció reforzar su apoyo financiero, técnico y operativo a España, incluido el despliegue de Frontex, y reprocha que el Ejecutivo español no haya respondido a ese ofrecimiento mientras la presión migratoria continúa aumentando.

Según el Ministerio del Interior de España, entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026 hubo 2.991 llegadas irregulares a Ceuta y Melilla, un 140% más que en el mismo periodo de 2025. El PP también advierte de la creciente preocupación que la situación está generando entre otros Estados miembros. Según expone en la carta, gobiernos como los de Italia, Finlandia, Suecia, Francia, Dinamarca, Austria y la República Checa han manifestado su inquietud por las consecuencias que esta crisis puede tener para el funcionamiento del espacio Schengen.

La respuesta europea

Francia ya ha anunciado un refuerzo de los controles en su frontera con España como medida preventiva. Además, 22 países liderados por Italia y Dinamarca han cuestionado la política migratoria de España y reclama una acción común liderada por la UE. Reclaman al Consejo Europeo y a la Comisión el refuerzo del apoyo de Frontex y una política eficaz de cooperación de la UE con Marruecos.

La carta recuerda que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reclamado el fin inmediato de las entradas irregulares en Ceuta y la devolución de aquellos que han entrado ilegalmente, mientras que el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha defendido que España adopte una política fronteriza más firme para garantizar la protección de la frontera exterior de la Unión.

La delegación española del PPE concluye que la instrumentalización de la inmigración como herramienta de presión contra un Estado miembro exige una respuesta europea coordinada y advierte de que lo que está en juego no es únicamente la soberanía de España, sino la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión y la supervivencia del espacio Schengen.

En paralelo, el Grupo PPE ha solicitado la celebración de un debate urgente en el próximo pleno del Parlamento Europeo sobre la crisis migratoria en Ceuta, sus implicaciones para la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión y la necesidad de una respuesta europea común. Un debate que tendrá lugar la semana del 14 de septiembre en Estrasburgo, en presencia de Úrsula von der Leyen.