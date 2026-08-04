Manfred Weber saca los colores a Sánchez por Ceuta y la regularización masiva: "Está aislado"

El presidente del PP europeo, Manfred Weber, ha criticado la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez en la invasión de Ceuta, que ha vinculado con su política migratoria. En las horas previas a la reunión que mantienen este martes los ministros del Interior europeos, el alemán ha denunciado que el presidente español está "aislado" frente a una Europa "unida" en torno a esta cuestión.

Tal y como informa Libertad Digital, el jefe del Ejecutivo rechazó hace tres meses sumarse a un pacto internacional de 33 países que pide mayor control migratorio. "Con lo ocurrido en Ceuta, Sánchez está alentando a los partidos de extrema derecha en toda Europa", asegura Weber, que pide "parar" la regularización por su "efecto llamada". Advierte, además, que la imagen que se puede proyectar es la "derecha perdiendo el control, y eso es inaceptable", añade.

Weber asegura que "España debe defender sus fronteras y lo ocurrido en Ceuta no puede volver a suceder". Por último, envía un mensaje de apoyo a los ceutíes, asegurando que "tienen todo nuestro respaldo". Lo hace mientras el presidente Sánchez continúa disfrutando de sus vacaciones, que inició apenas dos días después de la crisis.

Las declaraciones del líder europeo tienen lugar después de la carta remitida por Úrsula Von der Leyen, en respuesta a la enviada primero por Pedro Sánchez para quejarse de la respuesta europea a lo ocurrido. La presidenta de la Comisión Europea elogia la actuación de España y Marruecos, pero lanza también varias advertencias al recordar que todos los países de la UE se han "comprometido a no aceptar la entrada ilegal de inmigrantes".

"Debemos centrarnos en prevenir la inmigración irregular protegiendo nuestras fronteras", escribe. En todo momento apela a la cooperación y la solidaridad, que también intentará enarbolar el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante sus colegas europeos, después de no ejercerla al no informar de la regularización masiva a Europa, a pesar de la evidente repercusión que tiene la medida en el resto de socios.