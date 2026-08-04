Fernando Grande-Marlaska ha comparecido este martes en Madrid después del consejo extraordinario de ministros del Interior de la Unión Europea convocado de urgencia tras la invasión de decenas de miles de personas a Ceuta la pasada semana.

Sorprendentemente, Marlaska se ha mostrado muy satisfecho e incluso se podría decir que ha hecho un balance triunfalista, incluyendo algo tan llamativo como que, pese a que en esta crisis han fallecido un centenar de personas, ha presumido de haber "trabajado con Marruecos para evitar pérdidas humanas".

Además, pese a que ha presumido de que "las entradas se han detenido completamente", el ministro ha elevado la cifra de llegadas a Ceuta hasta 72.000. La última cifra oficial del Gobierno era de entre 50.000 y 60.000. "De esos 72.000, dice que 70.000 ya han retornado". Y ha explicado que se está trabajando para el regreso de los que permanecen en Ceuta. "Ha quedado claro que en modo alguno el espacio Schengen se ha visto comprometido".

Tras los reproches de los últimos días, azuzados por el propio Gobierno español, Marlaska ha ensalzado el ambiente de la cumbre: "Todas las intervenciones de los Estados miembros han sido en un tono absolutamente constructivo". Incluso ha destacado que se ha "reconocido el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas ante una crisis de tal entidad". También ha señalado que su homólogo italiano —en alusión a Antonio Tajani— le ha expresado su "solidaridad": el ministro ha mostrado su esperanza de que los controles se levanten "a la mayor brevedad".

Marlaska ha destacado las inversiones efectuadas en los últimos años en la frontera de Ceuta y Melilla, que ha cifrado en un total de 80 millones. En el turno de preguntas, ha aludido al CNI y a la polémica sobre si hubo o no avisos. El ministro se ha aferrado a la versión de que no lo hubo tras expresar su "reconocimiento" a su "trabajo esencial". "No hubo ningún informe, ni aviso de que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar". Ha señalado que sí se temía "una elevación de entradas irregulares que se podían ver fomentadas por la sentencia del Supremo".

"Que no se entienda como una censura, porque no lo es", ha dicho el ministro apostillando que también "lo podría haber previsto cualquier otro departamento" de otro país de la UE. "Ha sido algo extraordinario, excepcional; ningún servicio de información alertó" de ello, ha señalado apuntando que quien lo orquestó fueron mafias utilizando las redes sociales, "con la excusa de una interpretación interesada del Tribunal Supremo".

En la interpretación de Marlaska, lo que "aquí ha ocurrido es que Marruecos y el resto de la UE nos ven como un socio fuerte, un socio fiable que nos permite ser muy eficaces en la lucha contra la inmigración irregular"; que "quien lo dice, lo hace". Y a su juicio, es así porque si no, Marruecos "quizás no hubiera aceptado el retorno" de los inmigrantes "en los términos en que ha acontecido". "Nosotros no jugamos en términos de testosterona sino en términos de ser eficaces", ha añadido, "de cumplimiento de la ley".