Vivas avisó a Moncloa tres días antes de la invasión y Sánchez rechazó ponerse al teléfono

La invasión de Ceuta que se produjo la semana pasada no pilló por sorpresa a algunos representantes del Estado, incluido el CNI, que defiende haber alertado al Gobierno de que podía tener lugar una avalancha. Además de los movimientos en redes sociales, la llegada de inmigrantes ilegales se disparó en los días previos, como avisó el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que intentó comunicarse con Pedro Sánchez, sin éxito.

El intento de interlocución se produjo el lunes 27 de julio, pero el presidente del Gobierno optó por no ponerse al teléfono y desvió la cuestión hacia su jefe de gabinete, Diego Rubio, que se limitó a pedirle a Vivas que "no se preocupase". Apenas tres días después, el jueves 20 de julio, tenía lugar la invasión que ha alarmado a toda la comunidad internacional.

Lo ha desvelado el secretario general del PP, Miguel Tellado, este martes. "Vivas alertó a Moncloa el lunes de lo que se venía encima. Intentó hablar con el presidente del Gobierno, que no se puso al teléfono, y esa llamada fue atendida por el jefe de gabinete del presidente del Gobierno, que le dijo que no se preocupase. No, el que no se preocupó fue el Gobierno que, pese a tener información desde el pasado lunes, no hizo nada", dijo en declaraciones a la prensa desde el País Vasco.

Según ha podido saber Libertad Digital, Vivas trasladó a Moncloa la posibilidad de celebrar un encuentro con el Gobierno central, como en el año 2021, pero recibió una negativa como respuesta. El Ejecutivo se mostró convencido de que la situación se "arreglaría" y que no iban a producirse más llegadas que las registradas otros veranos.

Un día antes de la invasión, el miércoles 29 de julio, Vivas dijo públicamente: "Estamos viviendo una situación extremadamente grave y el flujo de entrada es de más de 200 personas al día. El Gobierno de la ciudad considera que solo se puede abordar desde el sentido de Estado y la colaboración entre administraciones", dijo. Un idea que abona la teoría de que el Ejecutivo se negó a actuar, pese a tener datos al respecto.

Marlaska admite el incremento de días previos

El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha admitido habían detectado un aumento de la llegada de extranjeros en los días previos, cifrando las entradas en "100 al día". Durante su comparecencia posterior a la reunión urgente con sus homólogos europeos, Marlaska negó haber tenido información del CNI sobre "nada parecido" a lo que sucedió, para eludir toda la responsabilidad del Gobierno por no evitar lo ocurrido.

Una vez se produjo la llegada de, al menos, 70.000 inmigrantes a Ceuta, sí hubo interlocución entre Vivas y Sánchez. El presidente del Gobierno acudió en persona a la ciudad, junto al ministro Marlaska. Apenas unas horas después, cuando sólo habían transcurrido dos días desde la invasión, el presidente se fue de vacaciones a La Mareta, después de recomendar su "playlist" de canciones para el verano, lo que ha asombrado, incluso, a la prensa internacional. Mientras, la ciudad sigue sin recuperar la normalidad.

Vivas cifra en 5.000 los inmigrantes que todavía deambulan por la ciudad, incluido decenas de menores. El Gobierno lo rebaja a 2.000, teniendo en cuenta que Marlaska aseguró este martes que entraron 72.000 y han regresado 70.000. Se trata de cifras, en cualquier caso, mayores a las facilitadas en un primer momento, por lo que el goteo de llegada no cesó en los días posteriores a la avalancha.