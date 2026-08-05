Un Gobierno roto que busca pelea repartiendo menas

La estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez frente a la invasión marroquí de Ceuta no sólo consiste en minimizar el episodio sino que pasa también por darle la vuelta al debate público para imponer en el primer plano el reparto de los menores extranjeros no acompañados, coloquialmente 'menas', que se han quedado en Ceuta. Ni siquiera se sabe a ciencia cierta cuántos son y cuántos de ellos son menores de verdad, pero los voceros del Gobierno ya agitan su envío a la península. Se trata de anteponer la imagen de un Gobierno humanitario que hace frente a las emergencias con una enorme vocación samaritana frente al PP y Vox, la peor derecha mezquina, egoísta, insolidaria e inhumana. Es tosco, pero eficaz entre quienes creen en la superioridad moral de la izquierda.

En la invasión de Ceuta han caído con estrépito todas las suposiciones relativas a la capacidad del Gobierno. Hasta en la prensa europea se pregunta con absoluto asombro cómo es posible que Sánchez se haya ido de vacaciones tras difundir en redes sus canciones favoritas. En cuanto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no se puede ser más incompetente, ni estar más confundido, que este personaje, quien para salvar su destruido pellejo político no ha tenido el más mínimo reparo en desacreditar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En el sálvese quien pueda en el que se ha convertido el gabinete del ocioso de La Mareta no se respeta nada y aún menos las instituciones y herramientas del Estado. Un ministro del Gobierno de España pisoteando a sus servicios de inteligencia... Seguramente quepa más ignominia, sí, pero es difícil llegar al nivel de Grande-Marlaska.

Que el Gobierno plantee ahora el reparto de los menas entre las comunidades en manos de gobiernos del PP y del PP con Vox es otra muestra de bajeza política y moral en consonancia con el tratamiento de los más de cien muertos de la invasión que sólo se ha cobrado la cabeza de una funcionaria que dijo la verdad. Se estima que pueden ser más de mil menores y no menores, cuyo traslado a la península es un incentivo para la inmigración ilegal bastante más nítido que la interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo. El efecto llamada se amplifica de manera criminal. Más criminal.

Lo primero que haría un Gobierno decente y eficaz sería intentar por todos los medios repatriar a todos los participantes de la invasión, absolutamente a todos, desde los yihadistas y criminales a los niños. Si tan estupenda es la colaboración del país vecino seguro que puede hacerse cargo de sus propios ciudadanos. La economía marroquí crece con alegría y el régimen dispone de múltiples y poderosos medios diplomáticos. Que un país que pretende organizar la final del próximo Mundial se desentienda de sus ciudadanos no tiene ninguna explicación.

Sin embargo, en su impotencia moral y su incompetencia administrativa este Gobierno lo único que sabe hacer es buscar pelea con la oposición, lanzar a Óscar Puente a las redes y a Albares al vacío intelectual mientras Grande-Marlaska y Margarita Robles se cargan la seguridad nacional con total desprecio por las vidas y haciendas de los ciudadanos de Ceuta. ¿El reparto de los menas? Esa es la carta del Gobierno del coronavirus oé, del gran apagón, del "si quieren ayuda que la pidan", de Adamuz y de los fuegos. De un Gobierno en descomposición y en barrena que pretende convertir su agonía en la de todos.