El juez prorroga seis meses más el caso Koldo por el ingente material incautado por la UCO

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado prorrogar durante seis meses más la pieza principal del caso Koldo. Con este movimiento, acordado a instancias del Ministerio Fiscal, la acusación popular unificada, la representación jurídica del Gobierno de las Islas Baleares y varias de las defensas, las pesquisas se mantendrán formalmente abiertas, como mínimo, hasta el próximo 8 de marzo de 2027. La resolución frena así el vencimiento fijado para el 8 de septiembre, fecha en la que se habrían cumplido tres años desde el inicio discreto de las actuaciones judiciales en 2023.

El magistrado fundamenta la necesidad de mantener activa la causa en el ingente volumen de trabajo técnico que aún resta por culminar para el completo esclarecimiento de la operativa de la red. Aunque el juzgado reconoce un importante avance en la recopilación de indicios, la complejidad de la instrucción radica principalmente en la labor de minería de datos que realiza la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los agentes continúan inmersos en el volcado, procesamiento y análisis del material informático intervenido durante los registros masivos practicados en febrero de 2024, cuando la causa salió a la luz pública con la detención de los principales implicados.

El auto judicial enfatiza que el análisis definitivo de la UCO sobre las evidencias digitales —que abarcan decenas de teléfonos inteligentes, ordenadores y soportes de almacenamiento masivo— resulta determinante para la causa. Una vez que los investigadores emitan sus informes definitivos tras escudriñar la información oculta en los terminales, la Audiencia Nacional evaluará si se derivan nuevas ramificaciones probatorias o la adopción de medidas adicionales contra los investigados.

A la labor pendiente sobre los dispositivos electrónicos se suma un abanico de diligencias solicitadas por la propia Fiscalía en un dictamen fechado el pasado 20 de julio, junto con diversas peticiones formuladas por las acusaciones personadas que aún permanecen pendientes de ejecución o valoración magistrada. Asimismo, la resolución de varios recursos en instancias superiores podría obligar a practicar nuevas actuaciones judiciales, lo que convierte la instrucción en un proceso dinámico condicionado por los sucesivos hallazgos.

El verdadero alcance de la prórroga se comprende al examinar la magnitud del material incautado a la trama, muy especialmente en el entorno más cercano a los puestos clave de la administración pública. Entre el arsenal tecnológico intervenido por la UCO destaca el hallado en la vivienda alicantina de Koldo García, exasesor de la máxima confianza del exministro socialista, y de su esposa, Patricia Uriz. Solo en ese domicilio, los agentes de la Guardia Civil incautaron un depósito de datos compuesto por 23 teléfonos móviles, 12 discos duros externos, un ordenador portátil, un lápiz de memoria, una tableta y una grabadora digital, cuyos contenidos continúan bajo detenido escrutinio para determinar la extensión total de las presuntas comisiones irregulares y tráfico de influencias.