El Parlamento europeo debatirá de urgencia la crisis de Ceuta

La Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo se reunirá de manera extraordinaria este jueves para abordar la invasión de Ceuta, según ha solicitado el PP español, cuyo presidente en LIBE, Javier Zarzalejos, anunció en Es la Mañana de Federico, de esRadio, que "se reunirían en agosto de manera extraordinaria".

Según ha podido saber Libertad Digital, se solicitará la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que dejó más dudas que certezas en su comparecencia de este martes, después de reunirse con sus homólogos europeos. Elevó la cifra de entradas ilegales a 72.000, desmintió al CNI sobre la existencia de avisos previos y evitó asumir ninguna responsabilidad sobre lo ocurrido.

El PP citará, además, a la ministra de Migraciones, Elma Saiz, además de al comisario europeo de Asuntos de Interior, Magnus Brunner, y al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vives. Esto últimos, previsiblemente, acudirán a la cita, que tendrá lugar esta misma semana, el jueves, dada la premura por abordar un asunto que ha generado alarma en toda Europa.

Los ministros Saiz y Marlaska no están obligados a acudir, a diferencia de lo que ocurre en las comisiones del Parlamento español, por lo que pueden declinar la invitación y rechazar asistir. En cualquier caso, Zarzalejos avanzó también en esRadio que esta cuestión "se debatirá en el primer Pleno de septiembre" del Parlamento europeo.

En la Comisión LIBE se analizará la gestión de la crisis por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, posibles medidas a adoptar y la posibilidad de acordar una resolución al respecto, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, cuando se ha condenado el uso de la inmigración como herramienta de presión política.

Rebajar tensión en mitad del caos

La Comisión Europea y los socios han optado en las últimas horas por rebajar tensión con este asunto, ante el temor de que dé más alas a los partidos de la ultraderecha. A pesar del evidente malestar que existe en Bruselas con el Gobierno por este asunto, del aislamiento al que se somete a España y de los recelos que causan las políticas del Ejecutivo, los ministros del Interior trasladaron este martes a Marlaska su respaldo.

También el comisario Brunner, crítico en otras ocasiones con Sánchez por la regularización masiva, optó por calmar los ánimos, a pesar del respaldo previo que recibió el Gobierno italiano de Georgia Meloni en sus reproches a España. La cuestión migratoria es un asunto especialmente sensible en Europa, donde choca la política adoptada por el Ejecutivo español, diametralmente opuesta a los acuerdos suscritos.

Mientras Bruselas promueve un endurecimiento de los controles migratorios, el aumento de la solidaridad y la cooperación entre países y un refuerzo de las fronteras, España apuesta por saltarse los acuerdos y promover un efecto llamada. Una situación similar a la vivida con el aumento del gasto en defensa acordado por la OTAN, la diplomacia desplegada ante EEUU por su política arancelaria o la guerra en Israel y Palestina.