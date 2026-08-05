El PP alerta de otra posible avalancha en Ceuta "en cualquier momento"

El Partido Popular da credibilidad a la amenaza lanzada en redes sociales para asaltar, de nuevo, Ceuta el próximo 15 de agosto. El secretario general, Miguel Tellado, ha avisado de que lo ocurrido podría volver a repetirse "en cualquier momento", ante un Gobierno "desprevenido" e "indolente" cuyo presidente disfruta de sus vacaciones en La Mareta "con más seguridad marítima" de la que envió a la ciudad autónoma.

Durante una comparecencia en el País Vasco, donde se encuentra visitando diferentes municipios, Tellado ha señalado a Pedro Sánchez como responsable de permitir que se produjera "la ocupación", y a los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares por su actuación previa y durante los días posteriores.

En defensa del prestigio del CNI

Tellado ha salido en defensa del CNI, después de que el ministro del Interior señalara a los servicios de inteligencia españoles por no haber emitido "ni un informe" alertando de la magnitud de la crisis. Agentes del cuerpo sostiene que sí hubo avisos y la ministra de Defensa ha salido en su defensa, provocando un choque con su compañero en el Consejo de Ministros.

"El Gobierno lo sabía porque España cuenta con servicios de inteligencia de primer nivel y estamos seguros de que no fallaron", ha asegurado el número dos del PP, que ha recordado que Juan Jesús Vivas llamó al presidente Pedro Sánchez para alertarle de un aumento en las llegadas a la frontera por mar. Tal y como contó Libertad Digital, el jefe del Ejecutivo no cogió la llamada y la derivó a su jefe de gabinete, que se limitó a pedir a Vivas tranquilidad.

El PP lleva días criticando que la ciudad todavía no ha regresado a la normalidad y miles de inmigrantes deambulan todavía sin que se conozca qué destino tendrán. Muchos de ellos permanecen escondidos, por lo que la cifra de los que no han regresado a Marruecos es inexacta. "El Gobierno está en estado de colapso", ha criticado Tellado.